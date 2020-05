México, líder de reciclaje en América Latina

Escuchar Nota

.- La separación de residuos y el reciclaje han demostrado ser esenciales en nuestra vida diaria y un camino fundamental para el cuidado de nuestro entorno, por lo que se debe de valorar aún más la labor de los trabajadores de limpia y el de las plantas recicladoras, no solo por el aprovechamiento inteligente de residuos, que nos permiten diseñar y fabricar nuevos productos, sino también en el ahorro de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente.En el marco del(que se conmemora cada 17 de mayo),es líder en este sector en: en nuestro país se recuperan más de 35 mil toneladas de envases de PET cada mes, prácticamente 6 de cada 10 botellas lanzadas al mercado.En un año se reciclanequivalentes, suficientes para llenar 12 veces el, con lo que se evitan mil 394 toneladas emisiones dey se ahorra el uso de un millón 848 mil barriles de petróleo anuales.De la misma manera, plásticos como elcomo las bolsas de pan y alimentos; elde empaques alimenticios, y los envases de Polietileno de Alta densidad (PEAD) usados para productos de aseo personal, las latas de aluminio de desodorantes y bebidas (Al), las latas de acero de conservas e incluso los frascos de vidrio, son recuperados y reciclados todos los días, ya que la generación de residuos no se detiene y el reciclaje tampoco.-Envases de plástico para productos como el alcohol en gel, los limpiadores, sanitizantes y el cloro.-Equipo de protección médica y personal como los cubrebocas, gorros quirúrgicos, caretas, batas y uniformes desechables, vitales para proteger a nuestro personal médico ante el Covid-19, muchos de fibras y láminas plásticas.-Empaques termoformados para el envío de comida para llevar o entregas a domicilio, donde las familias reciben sus alimentos bien protegidos para mantenerlos limpios.-Envases para poder disponer de agua potable en lugares o situaciones en las que no es posible contar con ella por medio de una red de distribución.Por ello, dentro de las actividades delbusca concientizar a la población para tener un consumo más responsable, además de reducir, reutilizar y reciclar sus residuos.Y es que, en medio de la pandemia del, separar los residuos en el hogar (en orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables y sanitarios) es importantísimo, ya que “si lo hacemos bien, además apoyamos a los trabajadores de limpia, evitamos contagios y contribuimos a mejorar el medio ambiente”, puntualiza Jorge Treviño, director general de