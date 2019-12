México mantendrá protección a bolivianos asilados en embajada

Ciudad de México.- Maximiliano Reyes-Zúñiga, subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, aseguró que el Gobierno de México mantendrá la protección a los nueve bolivianos que se encuentran asilados en la sede diplomática mexicana en ese país sudamericano.



Luego de que este día la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, declarara como “persona non grata” a la embajadora mexicana María Teresa Mercado y le diera 72 horas para salir de aquel país, el subsecretario afirmó que eso no cambia la protección que se le da a los nueve excolaboradores del expresidente Evo Morales.



En entrevista, detalló que “ellos siguen resguardados en nuestra residencia y nuestra jefa de cancillería (Ana Luisa Vallejo), es quien se queda a cargo, o sea, (la salida de la embajadora Mercado) no cambia en lo absoluto. La protección la da el Estado mexicano en sus instalaciones”.



El funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoció que mientras se mantenga un cerco policiaco tan excesivo en la representación diplomática, continúa latente la amenaza de que entren policías a la embajada.



De acuerdo con Reyes-Zúñiga, hasta el momento no se tiene solicitud alguna de mexicanos en Bolivia que pidieran regresar por la crisis diplomática que se vive entre ambos países, pero aseguró que la SRE se encuentra atenta ante cualquier petición especial que se pudiera dar.



Aseguró que el Gobierno de México mantendrá la apuesta por el diálogo y se espera “una respuesta oportuna y que la escalada de tensiones se suspenda”.



El subsecretario indicó que por el periodo vacacional, la Organización de los Estados Americanos (OEA) no ha dado respuesta a la queja que interpusieron ante el organismo por la excesiva vigilancia que hay a los edificios diplomáticos mexicanos en Bolivia.



“La OEA no se ha acercado porque todo mundo está de vacaciones. Nuestra queja está recibida, pero todos los jefes de misión, embajadores y representantes diplomáticos en la organización pues están pasando estas fiestas con sus familias y en otros lados. Vamos a esperar a ver si a partir del 2 de enero hay alguna respuesta”, detalló.



Reyes-Zúñiga descartó que el canciller Marcelo Ebrard acuda a Bolivia, pero se mantendrá la apuesta por el diálogo para disminuir la tensión.