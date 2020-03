México necesita estrategias de estado, pero su presidente ofrece teatro: The Economist

Escuchar Nota

El manejo que le ha dado a temas como:

El semanario digital, El Economista , hizo una crítica al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al quien juzgó de ser un especialista del espectáculo.Los mexicanos se han indignado este mes por dos asesinatos brutales: uno de una mujer cuyo cuerpo fue mutilado por su compañero, el otro de una niña de siete años que fue secuestrada y aparentemente torturada. No hace falta decir que ninguno de estos casos fue culpa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO). Pero él es el hombre a cargo. Cuando se le preguntó en sus conferencias de prensa a primera hora de la mañana sobre la ola de violencia contra las mujeres en su país, su primera respuesta fue culpar a una "degradación progresiva [en la sociedad mexicana] que tenía que ver con el modelo neoliberal" del que acusa a sus predecesores. adoptando Luego afirmó que los grupos feministas, que culpan de la violencia al patriarcado y la ilegalidad, habían sido infiltrados por los conservadores e intentó cambiar de tema.Becas para 80,000 "ninis", jóvenes que ni estudian ni trabajan y que se considera que difícilmente obtendrán un trabajo formal.La percepción de que le hace el trabajo sucio a Donald Trump al usar la recién creada Guardia Nacional para detener el flujo de migrantes en la frontera sur y no para frenar el crecimiento del narcotráfico y la violencia en el país que ha visto un aumento exponencial en un 34.5%.Con su política de "abrazos no balazos" le ha restado fuerza a las fuerzas de seguridad y como ejemplo de esto la revista recordó la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del ahora preso Joaquín “El Chapo” Guzmán, ordenada por las autoridades luego de un tiroteo en Culiacán, Sinaloa. The Economist, como una publicación especializada en el tema, destacó la deficiencia de las estrategias del presidente, mismas que ocasionaron que el país tuviera el peor desempeño desde 2009. Entre las acciones que orillaron a esto están:1. La cancelación a media obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), en el que se habían invertido 13,000 millones de dólares.2. El pago total de la construcción del Tren Maya, es decir, 7,400 millones de dólares, después de que los inversores no mostraron interés.3. El estancamiento de la inversión privada en energía, “por motivos nacionalistas”.Según el análisis de The Economist la percepción de los pobres es que su vid mejorará y AMLO les vende la idea de que sus ingresos aumentarán bajo su mandato y si bien se aumento el salario mínimo como nunca antes “existen pocas razones para creer que la inversión o el crecimiento revivirán”.Y no ayuda el que haya invitado a cenar a líderes empresariales para pedirles que compraran boletos de lotería para la rifa del avión presidencial. Los millones que recaudaría con esa propuesta funcionaron para distraer la atención del tema de los feminicidios, “pero no hará nada por la confianza empresarial”.Pero sus acciones populistas han funcionado para mantener su índice de aprobación en más del 50% lo que permite que “muchos mexicanos en pobreza lo vean como honesto y de su lado”.Sobre todo porque el gobierno de su antecesor, Enrique Peña Nieto, tiene mucho material para lo que The Economist llamó “un espectáculo político” cuyo talón de Aquiles está en el crimen y la inseguridad.