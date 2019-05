México no caerá en provocaciones: Economía

México no va caer ante provocaciones por parte del gobierno estadunidense, expuso Graciela Márquez, secretaria de Economía.En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, Márquez Colín expuso:" Como lo ha señalado el Presidente Andrés Manuel @lopezobrador_, no vamos a caer en ninguna provocación y vamos a actuar con prudencia, con respeto a las autoridades de Estados Unidos y a su Presidente Donald Trump. Vamos a buscar convencer y persuadir en favor del libre comercio".Sostuvo que seguramente la opinión de los ciudadanos mexicanos tanto en el país como en Estados Unidos, versará a favor del libre comercio, ni a favor de impuestos o aranceles, no de cerrar ambas economías."México siempre ha escuchado los planteamientos del gobierno de Estados Unidos. Como lo señaló el Presidente @lopezobrador, tenemos que escuchar la voz de los ciudadanos", consideró.