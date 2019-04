México no entrará en especulación sobre cierre de frontera: Ebrard

Un equipo compuesto por representantes de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), de Gobernación (Segob) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) trabaja en una serie de previsiones para enfrentar diferentes escenarios en caso de que hubiera un cierre de la frontera.El titular de la SRE, Marcelo Ebrard Casaubón, aclaró que México no entrará en especulaciones, ya que hasta el momento no se tiene ninguna información de que vaya a cerrarse la frontera con Estados Unidos.No obstante, si se presentara una situación más difícil “estaremos preparados para hacerle frente, nosotros actuaremos siempre con dignidad, respeto, como siempre hemos respetado a los demás, pero con la dignidad de México. Jamás vamos a permitir que nos atropellen.Pero no entraría yo ahorita a la especulación, lo que diría es que sí estamos preparados para diferentes escenarios”, reiteró en diversas intervenciones ante la prensa.Sostuvo que hasta ahora el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y su equipo han dicho que no van a cerrar puntos en la frontera; por lo menos hasta ahora esa ha sido la postura, indicó.Ebrard detalló que los problemas que se están dando en algunos puntos de la frontera, en particular en Ciudad Juárez, Chihuahua, se deben a que en Estados Unidos comisionaron a mucho personal a documentar y eso ha provocado que se reduzca el número de empleados que atienden el tránsito vehicular.