México no entregará a asilados bolivianos en Embajada: AMLO

“Si nosotros entregamos a estas personas estaríamos acabando con el derecho de asilo que para México es sagrado; es parte del derecho internacional, pero en el caso de nuestro país, siempre, hasta en circunstancias más difíciles se ha hecho valer”.

“No vamos a caer en ninguna provocación. Es defender nuestros principios de política exterior. La embajadora hizo un papel destacado. La reconocemos mucho, una diplomática de primer orden que actuó con inteligencia y firmeza”, expresó el mandatario en conferencia de prensa.

“No podemos flaquear en este asunto de darle protección a perseguidos políticos que recibieron en nuestra embajada un asilo y que luego de que se les otorgó el asilo se produjeron órdenes de aprehensión", expuso.



“Si nosotros entregamos a estas personas, estaríamos acabando con el derecho de asilo que para México es sagrado, es parte del derecho internacional”, señaló.

