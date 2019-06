México no está haciendo el trabajo de EU: Trump

El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró que el gobierno de México está haciendo un gran trabajo en la última semana y media en su frontera sur para detener el flujo migratorio que viene de Centroamérica."México está haciendo un gran trabajo. Pero México no está haciendo el trabajo de Estados Unidos, sino el de México. Las personas que están llegando a su frontera sur y que quieren atravesar el país no deberían estar ahí, ni deberían venir a nuestra frontera", expresó el mandatario en una entrevista con la cadena Telemundo, la primera que concede a un medio latino en Estados Unidos.Luego de que el presidente de Estados Unidos amenazara a México con imponer aranceles a todos sus productos si la administración de Andrés Manuel López Obrador no hacía algo para frenar el flujo migratorio, el gobierno mexicano se comprometió a fortalecer la vigilancia en la frontera con Guatemala a través del despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional."No es que yo gané, México también ganó con este acuerdo", destacó Trump, quien además, culpó a los demócratas que "no están haciendo nada en el Congreso". "No necesitaríamos a México si ellos hicieran las cosas en cuestión de lagunas legales en las leyes de asilo", comentó."Respeto a México. Le quiero agradecer al presidente (López Obrador) y a todos, es apenas una semana y media pero se ha notado una tremenda diferencia en la frontera", añadió, además de asegurar que el mandatario mexicano "le gusta" y que se reuniría con él.Como parte de la negociación para evitar la imposición de aranceles, México "blindó" su frontera con Centroamérica y tiene 45 días, que empezaron a contar desde hace dos semanas, para disminuir el número de centroamericanos que pide asilo en Estados Unidos."No le puse aranceles (a México), sería tremendo, no sé si podría pagarlos, si tendría esa capacidad", dijo Trump durante la entrevista en la que afirmó que considera "amigo" a México "esta semana" por el "buen trabajo" realizado.Cuestionado sobre si evaluará el desempeño de México semana a semana, el mandatario de 73 años respondió "a ver qué pasa". Ellos, si quieren, pueden ponerle freno a esta enorme migración hacia Estados Unidos. Y nosotros tenemos acá ilegales que están entrando. México ha sido maravilloso en la última semana y media. Firmamos el acuerdo y lo ha cumplido. Si no hubiera hecho, habríamos puesto sanciones".