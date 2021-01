México no ha aceptado equipo para controlar tráfico de armas: Landau

Escuchar Nota

"Es imprescindible que hagamos más esfuerzos compartidos, en los dos lados de la frontera. Nosotros hemos ofrecido donar al Gobierno de México equipos no intrusivos para controlar el tráfico de armas en las fronteras, y no se ha aceptado. Yo creo que hay más que se puede hacer en ambos lados de la frontera, pero creo que para mucha gente en México este punto de las armas es solamente una cosa que se hace para regañar a Estados Unidos. Yo sí creo que hay más que podemos hacer y hay más que también México puede hacer para controlar eso", expuso Landau.

"Y esto no es sólo un problema para México, sino para Estados Unidos también. Espero que en el futuro este tema vaya a quedar muy alto en la lista de temas en la relación bilateral", subrayó.

"Me frustra porque a pesar de todo lo que hacemos siempre, parece que llegamos al mismo punto en donde nos culpamos los unos a los otros y se quedan los narcos, los criminales y nosotros regañándonos. Tenemos que buscar formas de prevenir este tipo de mal entendido y enfocar esfuerzos en combatir el crimen, no tenemos otra alternativa, si seguimos peleando, los delincuentes van a seguir fortaleciéndose", destacó.

Una de las prioridades paraes combatir elque existe entre las dos naciones. En ese sentido, el gobierno estadounidense ofreció a México la donación de equipo no intrusivo (tecnología) para controlar este delito, pero elno ha aceptado, aseguró el embajadorEl diplomático estadounidense, que concluye su gestión el 20 de enero próximo, dijo en conferencia de prensa virtual que paraes un tema de gran importancia el controlar el flujo ilegal de armas hacia México.El embajador llamó a que las dos naciones sigan en colaboración para detener el tráfico de armas por ser un tema prioritario para ambas naciones. Recordó lo que ocurrió en Culiacán, Sinaloa (cuando se pretendió detener al hijo del), en donde quedó en evidencia el poder de las armas con las que cuenta el crimen organizado.Al referirse al tema de la detención delen territorio estadounidense y que después fuera devuelto a México, el embajador lamentó que no haya existido una confianza y colaboración para que las dos naciones tuvieran conocimiento de lo que ocurría. "Ambos países somos grandes y tenemos gobiernos grandes, burocracias grandes, con muchos componentes distintos que a veces no se comunican como lo deberían hacer entre sí, y francamente ese fue el caso aquí", mencionó.Existen grandes temas de investigación con componentes muy sensibles, añadió, pero se debe seguir avanzando en el entendimiento para evitar sorpresas en el futuro. Lo importante, apuntó, es no perder de vista que la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico debe seguir.