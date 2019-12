México no ha cumplido en combate a la corrupción, revela el IMCO

Ciudad de México.- Pese a que por décadas México ha suscrito diversos tratados internacionales para abatir la corrupción y el soborno en todas sus formas, la firma de estos compromisos no ha sido acompañada por acciones concretas, además de no tener un sola sanción por cohecho internacional, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).



La ONG indicó, en este contexto, que se ha sostenido al Sistema Nacional Anticorrupción con recursos mínimos y se mantienen malas prácticas como la realización de adjudicaciones directas de contratos públicos.



Con motivo del Día Internacional contra la Corrupción a celebrarse este lunes 9 de diciembre, IMCO señaló que “México no ha cumplido con sus compromisos durante décadas y las políticas implementadas durante el primer año del actual gobierno federal no están alineadas con las recomendaciones de organismos internacionales”.



Detalló que de 1999 a diciembre del 2017, México inició únicamente tres investigaciones en contra de empresas, pero ninguna de ellas derivó en sanciones de algún tipo. Caso contrario a distintos países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que sí han empleado sus leyes de cohecho internacional, como Estados Unidos, que ha sancionado a 125 empresas por este delito, o Alemania que ha generado 11 sanciones.



Ante este panorama, instó a fortalecer a las autoridades locales para tener la capacidad de detectar casos de soborno en el extranjero e irregularidades en los procesos de contratación pública. Lo anterior, por medio de líneas de cooperación con las autoridades a nivel federal e internacional.



Consideró que es crucial revisar y analizar la estrategia de los gobiernos federal y locales para asegurar que el discurso y compromiso del combate a la corrupción se convierta en persecución efectiva de este delito, aunado a revisar y reforzar los mecanismos de detección, investigación y sanción.



En el caso de las compras públicas, recordó que el Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos ha llamado a priorizar la licitación pública.



Sin embargo, hasta noviembre de este año, CompraNet reporta que la administración actual adjudicó de manera directa 77.7% de sus contratos. Porcentaje superior al de sexenios anteriores, ya que entre el 2010 y el 2018, el promedio de contratos adjudicados de manera directa fue de 72 por ciento.



Asimismo, nuestro país también tiene pendiente reforzar los mecanismos de impugnación de los fallos.



“Es necesario que las empresas interesadas en venderle al gobierno, y otros actores relevantes, puedan reclamar inconformidades en los procedimientos de compra”, señaló el Imco.



Por otro lado, expresó que para fortalecer las instituciones que garanticen la rendición de cuentas y el combate a la corrupción se les debe destinar los recursos económicos necesarios; no obstante, en los últimos años ha habido recortes de más de 20% en el presupuesto destinado al Sistema Nacional Anticorrupción, a pesar de que su creación es considerada una buena práctica por los organismos internacionales.