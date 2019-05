México no implementará cerco sanitario en frontera: Segob

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que México no tiene previsto implementar un cerco sanitario en las fronteras norte y sur, luego del ingreso de las caravanas migrantes centroamericanas, dado que no se ha detectado ni un solo caso de viruela, ébola o bien de cólera.Entrevistada previo a la reunión que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará en Palacio Nacional con dirigentes sindicales, aclaró que sólo se han detectado dos casos de sarampión, pero éstos ya fueron atendidos en forma debida por las autoridades de salud.“Tenemos problemas de diarrea y de algunas otras cosas, pero de ninguna manera tenemos ébola. No hemos detectado ébola. No hemos detectado otras enfermedades que se han estado mencionando. Sí hemos tenido algunos (casos) de sarampión, sí, pero pocos y luego luego los atendimos en el Parque Mesoamericano", expuso.Sánchez Cordero aclaró que hay presencia de autoridades de salud en las rutas migrantes, en especial en los albergues ubicados en Chiapas, “están muy presentes”.En este marco, dijo que se han registrado dos casos de sífilis, los cuales una vez que se detectaron, fueron atendidos.“Es necesario que las instituciones de salud estén presentes, la respuesta es sí. No es necesario un cerco sanitario” en ambas fronteras, expuso a pregunta expresa.La responsable de la política interna del país comentó que una vez que se detecta que algún niño tiene síntomas de sarampión o alguna otra enfermedad, se atiende de forma expedita, “pero de ninguna manera se ha detectado ningún caso de ébola, ninguno”.Añadió que la composición de las caravanas migrantes se ha modificado con el tiempo, dado que antes estaba conformada por jóvenes, “hoy son familias completas y lo más triste es que traen niños muy chiquitos y lo más triste es que vienen muy expuestos a caminatas muy largas, a enfermedades”.