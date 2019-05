México ‘no le debe ni un quinto’ al FMI: Urzúa

México no le “debe un quinto” al Fondo Monetario Internacional sostuvo el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en vísperas de la visita de la directora general de ese organismo financiero internacional, Christiane Lagarde. Inclusive –dijo- el FMI tiene a México en tan buen concepto que es uno de los 32 o 33 países que tiene abierta una línea de crédito por 75 mil millones de dólares por si es necesario.Durante la prolongada conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el país no se va a endeudar más en esta administración y “no vamos a solicitar nuevos créditos. No requerimos apoyos del FMI, afortunadamente aunque no hay que decir de esta agua no he de beber porque no sabemos”.Urzúa precisó que la visita al país obedece a que Lagarde asiste a un encuentro de mujeres que se celebrará en México y viene a saludar, durante la cual sostendrá un encuentro con López Obrador. Precisó que el FMI “nos considera muy solventes”.Poco antes, López Obrador había ratificado su vaticinio de que el país crecerá 2 por ciento en este año, a partir de que existe confianza particularmente en los inversionistas extranjeros. “Ayuda mucho que nosotros, desde el inicio, definiéramos como prioridad la aprobación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. También que no se tenga previsto entrar en escaramuzas o mucho menos en guerras comerciales.“No queremos echar las campanas al vuelo pero lo cierto es que vamos bien. No hay déficit, las finanzas están sanas, pero de manera muy especial nos preocupa y nos ocupa que la economía popular vaya bien. Que no haya gasolinazos, se mantengan los precios de la gasolina y del gas; que haya ingresos, que haya empleos”.