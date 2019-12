México no ofreció nada a cambio a Trump: SRE

“Ganó la cooperación y habrá buenos resultados”, escribió.



A nombre del Gobierno de México agradezco la decision del Presidente Donald Trump de postergar la designación de organizaciones como terroristas a petición del Presidente López Obrador, quien también le respeta y aprecia. Ganó la cooperación y habrá buenos resultados. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 7, 2019

México no ofreció nada a cambio para que el presidente de Estados Unidos,, no designara a los, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores,A un día de que el fiscal general de Estados Unidos,realizara una visita al México para poner sobre la mesa las prioridades en materia de seguridad para ambos países, ayer el presidente Donald Trump informó que suspendería el proceso de designación.En entrevista televisiva, el canciller Ebrard Casaubón afirmó que, aunque se le presentó información sobre las principales acciones que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado para el combate a la delincuencia organizada, así como los planes en el corto plazo.En impresión del titular de la secretaría de, el presidente Trump no estaba suficientemente informado sobre las acciones que encabeza México.Ayer, luego del anuncio del magnate, el canciller Ebrard Casaubón agradeció a nombre del gobierno de México la decisión de Trump de postergar la designación a petición del presidente López Obrador.