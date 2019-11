México no permitirá ninguna violación a soberanía: Ebrard

"En virtud de las buenas relaciones que existen entre ambos países, el gobierno de México buscará tener un encuentro de alto nivel a la brevedad posible para presentar la posición de México y conocer los puntos de vista de las autoridades de Estados Unidos.

"Como en otros temas de la agenda bilateral, la Secretaría de Relaciones Exteriores promoverá el diálogo y una hoja de ruta que nos permita avanzar para reducir los flujos de armas y dinero a la delincuencia organizada desde Estados Unidos hacia México, así como precursores químicos y drogas que atraviesan nuestro territorio con rumbo al país del norte", informó la cancillería a través de un comunicado".

Calificar a los cárteles como organizaciones terroristas sería inexacto e inadmisible. De ocurrir, el gobierno de EUA podría utilizar medios legales e institucionales que le permitirían actuar unilateralmente en nuestro territorio, con la justificación de perseguir a esos grupos. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 27, 2019

Elaseguró que el gobierno federal no permitirá ninguna acción que signifique una violación a su soberanía nacional, y reiteró que el respeto mutuo entre México y Estados Unidos es la base de la cooperación.A través de su cuenta de Twitter, el canciller aseguró que esta postura ya ha sido externada a las autoridades estadunidenses, junto con la resolución de hacer frente a la delincuencia organizada trasnacional."México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional. Actuaremos con firmeza. Ya he trasmitido la postura a EU, así como nuestra resolución de hacer frente a la delincuencia organizada transnacional. Respeto mutuo es la base de la cooperación", escribió Ebrard en Twitter.Los dichos de Ebrard se dan luego del anuncio dede designar comoa loscomo el de Sinaloa y el de Jalisco.Ante esta posibilidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que buscará una reunión de alto nivel con autoridades estadunidenses para hablar del alcance de esta determinación.A través de una serie de tuits, el coordinador de la Junta de Coordinación Política y coordinador deen elaseveró que México no permitirá que ningún agente extranjero dicte la política de seguridad nacional; a la vez que habló de las implicaciones que traería el clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas."México no permitirá que nuestra política de seguridad sea dictada por terceros actores, cuyo impulso fundamental no es el bienestar de la población nacional o binacional, y que sólo buscan intimidar por medio de amenazas bélicas que infringen nuestra soberanía."Calificar a los cárteles como organizaciones terroristas sería inexacto e inadmisible. De ocurrir, el gobierno de EUA podría utilizar medios legales e institucionales que le permitirían actuar unilateralmente en nuestro territorio, con la justificación de perseguir a esos grupos".