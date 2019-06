México no se va a aislar, asegura López Obrador

Pese a contar con el apoyo de 33 países de América Latina y del Caribe para formar parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no busca protagonismo internacional.El representante permanente de México ante Naciones Unidas, Juan Ramón de La Fuente, fue quien obtuvo el apoyo regional para buscar un asiento en el Consejo de Seguridad."No hemos analizado esto. Nosotros vamos a hacer una política exterior no protagónica, no queremos ser candil de calle y oscuridad de la casa. La mejor política exterior es la interior”, consideró el titular del Ejecutivo.López Obrador reconoció que, de llegar al Consejo, México seguirá siendo respetuoso de sus principios de no intervención en la vida interna de otros pueblos, entre otros rubros."Esto no significa que nos vamos a aislar, significa que nos vamos a ajustar a los principios constitucionales, no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias, respeto a los derechos humanos”, estableció el presidente.En entrevistas, De la Fuente consideró como una señal de respeto hacia el gobierno mexicano que, pese a las diferencias de criterio en varios temas con países de la región, se haya conseguido el apoyo unánime para la búsqueda de un lugar en el máximo organismo de seguridad de la ONU.La última ocasión en que México formó parte del Consejo de Seguridad de la ONU fue durante el gobierno de Vicente Fox.