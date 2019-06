México no va a militarizar la frontera con Guatemala: Encinas

México va endurecer su política de combate al crimen organizado, en su modalidad de tráfico de personas, debido a que con el ingreso de las caravanas desde octubre del año pasado, se ha incrementado el tráfico ilegal de personas, por lo que las políticas de contención de Donald Trump no cesará la migración de personas, dijo Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.Encinas Rodríguez destacó que México no va militarizar la frontera con Guatemala, sino que va mantener una vigilancia con elementos de la Guardia Nacional.Resaltó construir muros, incluso elevar aranceles a productos mexicanos, es un tanto romper con el Tratado de Libre Comercio firmado entre México y Estados Unidos."Los fenómenos sociales rebasan sin lugar a dudas, la terquedad de las autoridades como en este caso de los Estados Unidos que buscan frenar estos fenómenos por la fuerza”, dijo.Alejandro Encinas, encabezó en Tuxtla Gutiérrez, la firma de un pacto de no agresión entre los ayuntamientos de Aldama y Chenalhó, que se disputan una extensión de 60 hectáreas de tierras y que ha llevado a vivir en la zozobra y en constantes balaceras entre ambas partes.