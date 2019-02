‘México Nuevo’ inicia proceso para ser partido político

- La organización México Nuevo inició su proceso de afiliación y apoyos para construirse como nuevo partido político en 2020, con la convicción de retomar la ideología de Luis Donaldo Colosio, "quien creía que el cambio debe ser responsable, conservando lo valioso y mejorando lo que a todos con esfuerzo han conseguido"."La sociedad mexicana está harta del engaño, de la mentira, de que hoy la política se vea traducida a un espectáculo barato al que le falta proyecto, estrategia y está alejado de la realidad de los problemas de la ciudadanía", dijo Humberto López Flores, presidente de la asociación.Subrayó que han pasado 25 años desde la muerte de Colosio, y pareciera que el tiempo se detuvo, las exigencias del México de hoy son las mismas del de ayer, la historia de Luis Donaldo aún no termina."Su legado político, su ideología están vigentes en este proyecto político que busca construir una nueva nación, este proyecto anhelado por más de tres décadas por un grupo de mexicanos que decidió participar para construir un país mejor"."Nuestro objetivo es humanizar la política con una visión de mejora continúa sin romper con las bases que lograron estabilidad en el país, cambiar la mentalidad de los ciudadanos en política y contar con libertades con estricto sentido humano", reiteróEn conferencia, explicó habrán de darle las herramientas necesarias a los ciudadanos para desarrollar su potencial y todo su talento.Mencionó López Flores que "para construir una mejor futuro, trabajaremos por una sociedad más feliz, personas plenas, que quieran participar en política, porque de eso se trata México Nuevo, de que juntos tengamos una ciudadanía participativa no sólo cada tres o seis años".Así también reiteró que la "inteligencia, conciencia y sensibilidad social serán las rutas por las que tendremos que caminar para que los políticos cambiemos la mentalidad, pero será muy difícil convencer a la ciudadanía solo con buenas intenciones, por lo que pasaremos del discurso a las propuestas".En ese sentido, advirtió que de alcanzar el estatus de partido pedirán la reducción del cien por ciento del financiamiento público a las fuerzas políticas, "para no le cueste a los ciudadanos, nosotros no buscamos vivir del impuesto de los mexicanos, sino el cambio de conciencia que nuestro país y el mundo requiere".Destacó que más de las 100 organizaciones que han pedido al Instituto Nacional Electoral ser un partido político, México Nuevo fue la primera en recibir la constancia de cumplimiento con todos los requisitos para empezar con el proceso.Contemplan juntar 233 mil firmas de ciudadanos en el padrón electoral con credencial en mano en 250 asambleas distritales en el país y el uso de la aplicación móvil del INE para recabar los apoyos ciudadanos."Así como somos los primeros en recibir la constancia, haremos lo propio en registrarnos como nuevo partido político en el 2020 para participar en las elecciones federales de 2021 y tendremos candidatos en todos el país", finalizó.México Nuevo fue fundado por Luis Donaldo Colosio en 1988. Inició como movimiento universitario en la Ibero. En 1999, el Instituto Federal Electoral le otorgó el registro como agrupación política Nacional.Actualmente cuenta con representación de Comités Directivos Estatales en 18 estados. Colosio fue asesinado en un atentado el 23 de marzo de 1994, en colonia Lomas Taurinas, de Tijuana, Baja California.