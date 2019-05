México, obligado a ganar: Jonathan Orozco

Si hay bajas o no, a Selección Mexicana le corresponde ganar la Copa Oro.El portero Jonathan Orozco recordó su participación en la edición 2013 en donde independientemente de que México acudió con un plantel alternativo (el plantel A fue a Copa Confederaciones) la exigencia y las críticas fueron las mismas."Creo que hay una gran Selección, hay grandes jugadores, y México siempre está obligado, me tocó ya jugarla y perderla, en aquel entonces con Chepo (José Manuel de la Torre) y obviamente fue un fracaso para México."Siempre va a ser una obligación para nuestro país, en nuestra Confederación, ganar esta Copa Oro que es el torneo más importante de nuestra zona", mencionó el portero Jonathan Orozco.Recalcó que no se puede menospreciar a los rivales más allá de que se llamen Martinica, Cuba y Canadá, sus rivales en la Fase de Grupos.El portero Hugo González expresó, en otro tenor, su satisfacción por la abolición del llamado Pacto de Caballeros.