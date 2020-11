México ocupa primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sitúan a México en el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil, con 5.4 millones de casos al año.



Ante tal problemática y con motivo del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil que se conmemora el 19 de noviembre, la organización Aldeas Infantiles SOS lanzó la campaña ‘Escucha su Voz‘.



Señaló que de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) cuatro de cada diez delitos sexuales son en agravio de menores de edad.



Lo más preocupante, denunció, es que dicha cifra es una estimación dado que solo se dan a conocer el dos por ciento de las cifras reales.



Diana Rosales Espinosa, directora general de Aldeas Infantiles SOS México, detalló que Escucha su Voz busca atender a víctimas de violencia sexual infantil y a sancionar correctamente a los responsables.







Agregó que el problema no se dimensiona porque no se denuncia debido al miedo y la vergüenza que sienten las víctimas.



En el 60 por ciento de los casos el agresor es alguien dentro del circulo familiar o cercano a la familia”, señaló.







Por su parte, Efraín Guzmán García, coordinador nacional de Protección Infantil, dijo que con base en información de 2019 de la OCDE y el Inegi, por cada mil casos de abuso a menores solo 100 se denuncian y únicamente diez van a juicio. Al final, solo uno se condena.



Refirió que en el hogar es donde suceden casi seis de cada diez agresiones y que la tasa de violación de niñas y niños es de mil 764 por cada cien mil.



En la primera infancia, hasta los cinco años, los agresores suelen ser: el padrastro en 30 por ciento de los casos; abuelos en otro 30 por ciento; tíos, primos, hermanos o cuidadores en 40 por ciento.



Se calcula que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufren violación antes de cumplir la mayoría de edad”, lamentó.



Aldeas Infantiles SOS expuso que la pandemia de COVID-19 elevó los casos de abuso sexual infantil debido al confinamiento.



En este sentido, la Secretaría de Gobernación ha registrado más de 115 mil llamadas de emergencia, un aumento de 30 por ciento, por incidentes no solo contra menores de edad sino también contra mujeres, por abuso sexual y violencia familiar.



La organización exhortó al Gobierno Federal a que destine más recursos a la atención de menores víctimas de abuso sexual y se evite su revictimización ante las autoridades encargadas de sus casos.



Con información de López-Dóriga Digital