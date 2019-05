México pasó de ser el país de ‘El Chavo’ al de ‘El Chapo’

Ante los ojos de los colombianos, México ha pasado de ser el país visto como el hermano mayor de América Latina e incluso como el de “El Chavo del Ocho” a ser una nación que se está convirtiendo en una potencia del narcotráfico.“Ahora México es como una potencia del narcotráfico, escuchamos mucho tiempo de El Chapo (ex líder del Cártel de Sinaloa) y eso los va atrasar en su vida, como nos pasó a nosotros. Esperamos que este problema no los atropelle como a nosotros”, expresó César Augusto Ramos, habitante de esta ciudad amurallada.De acuerdo a la experiencia colombiana con el narcotráfico, de que fue líder durante varios años, el llamado a los jóvenes mexicanos es que no se dejen seducir por los cárteles que les ofrecen dinero rápido."Lo mejor es que no se metan en eso, porque el dinero les va a durar muy poco y el resto de su vida la van a pasar en la cárcel si antes no los matan", subrayó.En una plática con habitantes de esta ciudad, Cristina Contreras, quien radica en Medellín, mencionó que le preocupa saber de la situación en la que actualmente se encuentra México, ya que anteriormente era como el modelo a seguir, lo veíamos como el poder de la región.“Nunca pensamos que pudiera estar en la misma situación que nosotros por los narcotraficantes, pero nos preocupa aún más el nivel de violencia que están viviendo, ese horror con que matan a las personas nos están superando”, indicó."Muchos años nosotros vimos el programa "El Chavo del Ocho" que era lo que nos llegaba de allá, y cuando platicábamos de esa nación, ese era un referente, años después se empezó a hablar de “El Chapo” y de las balaceras que ahora tienen".En los años 80, Colombia inició la lucha contra el comercio ilícito de drogas y sus principales capos, siendo Pablo Escobar, el mayor exponente de esa actividad que financió guerrillas y se infiltró en distintas esferas de poder.“Al circular por las carreteras del país, la guerrilla secuestraba a las personas que parecían tener recursos y muchas veces los mataban, ahora escuchamos noticias de México de que ejecutan a familias completas, incluyendo niños”, precisó Cristina Contreras.Antonio Ferrer comentó que la situación en cada país es distinta, pero la violencia lastima por igual a todas las familias y lo que aquí les llega son sólo noticias de narcotráfico, violencia y corrupción en el territorio mexicano.