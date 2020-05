México pedirá a EU detalles sobre ‘Rápido y Furioso’

Escuchar Nota

“Estamos ante un caso delicadísimo porque se está reconociendo que hubo una intromisión ilegal, violatoria de nuestra soberanía, por un gobierno extranjero, en el caso de que no existiera o existiese cooperación”, dijo.



“Hoy se haría esa nota diplomática y dada la buena relación que existe con Estados Unidos y los acuerdos vigentes responda el Departamento de Estado”, dijo Ebrard.



, a partir del cual introdujo armas a México, y para precisar si hubo acuerdo en ese sentido con el gobierno de Felipe Calderón.El presidentey, en su caso, aún es tiempo de que el vecino país ofrezca disculpas.“Que el mismo gobierno estadunidense diga si hubo o no cooperación, nada más, como complemento. Y si no hubo cooperación, que de todas maneras era indebida e ilegal, de todas formas, que el gobierno de Estados Unidos, todavía es tiempo para ofrecer una disculpa, porque era otro el presidente pero al final de cuentas es el gobierno de Estados Unidos el que tiene que explicar esta situación”, expresó.Según información conocida hasta el momento, con el operativo en cuestión se habrían introducido al país más de 2 mil armas con chip para venderle a presuntos criminales a fin de rastrear a los criminales.Consultado al respecto - y una vez leídos en el salón Tesorería los tuits de Calderon- , el presidente López Obrador subrayó que “sí se dio el hecho” del operativo, porque con esas armas - subrayó- se cometieron homicidios en México, inclusive de un funcionario estadunidense.Por tanto, dijo, es necesaria la nota diplomática, la consulta formal, porque debe quedar claro el suceso y la investigación acerca de los participantes.Aclaró que no es que ponga en duda la respuesta del expresidente Calderon, sino que el tema requiere de una investigación y claridad porque en ello se violó la soberanía de manera flagrante, las leyes internacionales, “y nos quedamos callados “.Subrayó el país no se puede quedar callado ante un operativo secreto que causó la muerte de mexicanos y de un extranjero.Dijo que esto se debe ventilar a fin de qué nunca vuelva a ocurrir una acción de ese tipo.Confió en la respuesta positiva y ayuda del presidente Donald Trump frente a este caso, tal como lo ha hecho en otros episodios, dijo, como la detención y posterior liberación de Ovidio Guzman o el asesinato de integrantes de dos familias en Sonora.Es así, expresó, que el presidente Trump fue respetuoso de nuestra soberanía y hasta el mismo retiró la intención de calificar como terroristas a los delincuentes del narcotráfico en México.Entonces, añadió López Obrador, si ya sabemos esto, de parte del expresidente, vamos a mandar una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos, queremos que informen sobre este caso, que informe el departamento de justicia.Presente en la conferencia de prensa, el canciller Ebrard dijo hoy mismo se enviará la nota diplomática dirigida al Departamento de Estado.