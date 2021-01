México, poco preparado para recuperar su economía: IMCO

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Las crisis combinadas en términos económicos y sanitarios del 2020 han impactado, sin lugar a dudas, los medios de vida de millones de hogares a nivel global. Aunado a ello, la pandemia expuso las fallas actuales en cuanto a sistemas de protección social y salud.



En este sentido, el Foro Económico Mundial ha publicado la edición 2020 de su reporte sobre competitividad global, en donde asegura que la crisis pandémica aceleró aún más los efectos de la cuarta revolución industrial en materia de comercio, habilidades, digitalización, competencia y empleo, y destacó la desconexión entre los sistemas económicos y la resiliencia social.



El camino a la recuperación



Este reporte se ha presentado a casi un año de iniciada la crisis sanitaria asociada al Covid-19, que rápidamente derivó en una crisis económica que el Fondo Monetario Internacional ha denominado el "gran confinamiento".



En este proyecto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) participó como socio local y en "reconocimiento de los extraordinarios eventos ocurridos en 2020 y del esfuerzo global unificado requerido para abordar la crisis de salud y sus consecuencias socioeconómicas", como señaló el Foro Económico Mundial.



En atención a este contexto único, en la edición del presente año no se han difundido los rankings del índice de competitividad global, sino que se han ponderado las prioridades de los países para la recuperación y la reactivación económica. De tal manera que el reporte evalúa las características que ayudaron a los países a ser más eficaces en la gestión de la pandemia e introduce una métrica innovadora que permite identificar qué países están mejor preparados para una transformación económica, de acuerdo con el IMCO.







México, poco preparado



Si bien en este momento los esfuerzos de la mayoría de los países continúan centrados en enfrentar la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, de acuerdo con el IMCO, la coyuntura ofrece una oportunidad para transformar los sistemas económicos para que no solo sean productivos, sino para que también conduzcan a la sostenibilidad ambiental y a la prosperidad compartida.



Con la finalidad de medir estas capacidades, el FEM desarrolló una métrica que permite calcular el grado de preparación de un conjunto de 37 países para alcanzar tal transformación. Para ello, dicho análisis parte de la definición de once prioridades existentes y emergentes, que son divididas en cuatro áreas temáticas.



Dentro de esta evaluación, se aprecia que algunos países nórdicos, como Finlandia, Suecia y Dinamarca, se encuentran entre los mejor preparados en la mayoría de las once prioridades identificadas por este marco y, en consecuencia, entre los más aptos para una transformación económica. Sus calificaciones, sin embargo, reflejan que incluso las economías más avanzadas en este sentido están aún lejos de obtener los máximos puntajes posibles en las distintas categorías evaluadas.



En esta comparativa, México se ubicó en el penúltimo lugar (36) en esta métrica (solo por encima de Turquía) al obtener 46.9 puntos de 100, lo cual refleja, en el análisis proporcionado por el IMCO, la poca preparación de México para lograr su recuperación económica y para adecuar o rediseñar su sistema económico en el mediano plazo con el propósito de alcanzar una prosperidad sostenible e inclusiva.



Mediante su página web, el IMCO explica que dicha posición ocupada por nuestro país obedece a que se colocó entre las últimas seis posiciones en seis de las once prioridades analizadas. En particular, México ocupó la penúltima posición en dos prioridades: "Incentivar y ampliar las inversiones de largo plazo en investigación, innovación e invención que puedan crear nuevos ´mercados del mañana´" y "garantizar que las instituciones públicas incorporen principios de gobernanza sólidos y una visión a largo plazo y generen confianza al servir a sus ciudadanos".



Por su parte, la prioridad en la que mejor se posicionó fue en la relacionada con «pasar a una tributación más progresiva, repensando cómo se grava a las corporaciones, la riqueza y el trabajo, a nivel nacional y en un marco de cooperación internacional», al alcanzar el lugar 23 de 37.