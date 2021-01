México presente en los Independent Spirit Awards 2021

Escuchar Nota

Fue el 14 de febrero de 2020, semanas antes de que la atención se centrara en la pandemia, cuando el actor mexicano Harold Torres estrenó Zero Zero Zero, serie basada en el texto homónimo de Roberto Saviano, en la que Torres interpretaba a un soldado relacionado al mundo del narcotráfico. Su actuación mereció la ovación de la crítica, pero debido a la pandemia la atención se disolvió hasta que ayer el intérprete recibió una nominación a los Independent Spirit Awards 2021 como Mejor Actor de una serie nueva.La serie Zero Zero Zero se estrenó en la plataforma Amazon teniendo dentro de su reparto a Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Giuseppe De Domenico, Adriano Chiaramida, Francesco Colella, Noé Hernández y Gabriel Byrne. La serie muestra cómo un cargamento de cocaína involucra y pone en jaque a un empresario estadunidense, un grupo de narcotraficantes italianos y a un puñado de mexicanos, quienes con sus propios intereses de por medio tratarán de que el cargamento llegue a su destino.Torres, quien con el personaje de Manuel Contreras da un giro a la historia que se plantea en Zero Zero Zero, fue el único dentro de esta producción que fue nominado en la edición 36 de los Independent Spirit Awards, que se llevará a cabo de manera virtual el próximo 22 de abril.Me acabo de enterar porque me etiquetaron en las redes, ya después me mandaron un mensajito los de la producción de Amazon. Lo primero que hice fue escribirle a los creativos para agradecerles. Independientemente, de que sea yo el que está nominado, es algo que va para la serie en sí”, explicó el actor de 37 años, egresado del Centro Universitario de Teatro.Bajo la dirección de Heidi Ewing, nominada en 2007 al Oscar a Mejor Documental por Jesus Camp, Te llevo conmigo, que está basada en hechos reales, cuenta la historia de dos jóvenes varones que se enamoran y uno de ellos sigue al otro a Estados Unidos para cumplir su sueño de tener su propio restaurante.Ésta es una noticia muy importante. Creo que no lo terminamos de dimensionar aquí en México, pero los Spirit Awards desde 1984 le dan esa credibilidad al cine independiente y al poder que tiene este tipo de cine. Los Spirit Awards o el Film Independent, esta organización sin fines de lucro, justo lucha por esta independencia creativa que se le da al cine independiente en lo que es aportaciones en innovación, en diversidad, en todo lo que tenga que ser una propuesta artística en toda la extensión de la palabra”, contó el productor Edher Campos.Te llevo conmigo cuenta con las actuaciones de Christian Vázquez, Armando Espitia, Michelle Rodríguez, Arcelia Ramírez, Ángeles Cruz y Raúl Briones, teniendo como productores a Mynette Louie, Edher Campos y Gabriela Maire, quienes gracias a la categoría de Mejor Ópera prima son reconocidos como productores que apoyaron la visión del director.Independent Spirit Awards.Edición 36.Antes de la pandemia la ceremonia de estos premios se realizaba un día antes de los Oscar.La ceremonia de los Independent Spirit Awards se llevará a cabo el 22 de abril.En esta premiación está nominado el actor mexicano Harold Torres y la coproducción México-estadunidense Te llevo conmigo.Te llevo conmigo se exhibió hace un año en Sundance.Con información de Excélsior