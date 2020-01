México registra superávit comercial de 5 mil 820.3 mdd en 2019

Escuchar Nota

Revisa la información oportuna de la Balanza Comercial de Mercancías de México a diciembre de 2019 #ComunicadoINEGI https://t.co/43ZDFsqLZg pic.twitter.com/9H6jMZBPdB — INEGI (@INEGI_INFORMA) January 28, 2020

México registró unde, cifra que se contrapone al déficit del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).En el acumulado anual, México realizópor 461 mil 115.6 millones de dólares, un 2.3 por ciento más que en el año anterior, epor 455 mil 295.3 millones de dólares, una caída del 1.9 por ciento frente al 2018.En 2019, lastotalizaron 25 mil 984.9 millones de dólares, 15.1 por ciento menores a la cifra registrada en 2018, mientras que las no petroleras cerraron en 435 mil 130.7 millones de dólares, 3.6 por ciento por arriba del monto acumulado un año antes.En tanto, lassupusieron 47 mil 206.9 millones de dólares, 12.2 por ciento menos, y lasfueron de 408 mil 088.4 millones de dólares, lo que representó un decrecimiento de 0.6 por ciento año contra año.Buena parte de este resultado se debe al buen dato comercial obtenido en diciembre de 2019, cuando el país anotó un superávit de 3 mil 068.3 millones de dólares al registrar exportaciones por 38 mil 663.3 millones de dólares e importaciones por 35 mil 595 millones de dólares.Dentro de las exportaciones de diciembre, las ventas petroleras supusieron 2 mil 306.5 millones de dólares, una subida del 4.3 por ciento interanual, y las no petroleras llegaron hasta los 36 mil 356.8 millones de dólares, un alza del 2.9 por ciento.En cuanto a importaciones, las compras de petróleo fueron de 3 mil 664.6 millones de dólares, una caída del 9.7 por ciento año contra año, y las no petroleras alcanzaron los 31 mil 930.4 millones de dólares, con un alza del 0.9 por ciento.México registró un déficit en lade 13 mil 618 millones de dólares en 2018, casi un 25 por ciento mayor al saldo negativo de 10 mil 968 millones de dólares reportados en 2017.El país está confiado en que la muy probable entrada en vigor este 2020 del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, bautizado como, ayudará a captar inversiones y a impulsar el comercio en Norteamérica.