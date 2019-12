México, reprobado en Matemáticas, Ciencia y Lectura: OCDE

"El promedio en lectura, matemáticas y ciencias en México se ha mantenido estable, en torno a una línea de tendencia plana, durante la mayor parte de la participación del país en PISA", señala.

"Los estudiantes aventajados en México superaron a los estudiantes desaventajados en lectura en 81 puntos en PISA 2018 (promedio OCDE: 89 puntos)", indica.



El(PISA, por sus siglas en inglés) 2018 reveló quepara continuar estudiando en matemáticas, lectura y ciencias, y sólo uno de cada 100 se colocó en los niveles más altos de desempeño del examen."En México, sólo 1% de los estudiantes obtuvo un desempeño en los niveles de competencia más altos, nivel 5 o 6, en al menos un área; el promedio OCDE es de 16%. Y 35% de los estudiantes no obtuvo un nivel mínimo de competencia, nivel 2, en las tres áreas, [en las que] el promedio OCDE es de 13%", dice el reporte de la organización.Este lunes, la OCDE presentó los resultados de su más reciente estudioque en el país aplicó a, datos escalables a un millón 480 mil 904 estudiantes de 15 años.PISA evalúa si han adquirido los conocimientos y habilidades esenciales para la participación plena en la sociedad;. Este año se aplicó a 79 naciones y economías, entre ellos losLos resultados más bajos entre los países de la OCDE son los obtenidos en matemáticas, en la que 56% de los estudiantes tuvo un desempeño menor al nivel 2, que es el mínimo de competencias que reconoce la OCDE; en lectura, este nivel llegó a 45% y en ciencias, a 47%. Esto quiere decir queSe consideran niveles de desempeño o logro que van del 1 al 6; el nivel 2 es de aprovechamiento mínimo para un estudiante.Obtener un nivel 1 quiere decir que los jóvenes no alcanzan el mínimo necesario para seguir estudiando o desempeñarse adecuadamente en la sociedad. El nivel 6 es el máximo. Los jóvenes que lo alcanzan tienen la capacidad de realizar actividades complejas y cuentan con potencial para ocupar posiciones de liderazgo.Los resultados de la prueba que aplica ladesde 2000 revelan que en los 18 años que México ha participado en el examen ha tenido pocos avances y está por debajo del desempeño promedio de los estudiantes que viven en naciones socias."Sólo el desempeño en PISA 2003 (en lectura y matemáticas) fue significativamente inferior al desempeño de PISA 2018, y sólo en PISA 2009 (en matemáticas) fue significativamente superior al desempeño en PISA 2018. En todos los otros años y todas las otras áreas el desempeño promedio de México no fue distinto al observado en PISA 2018".Al comparar el desempeño con sus 36 socios de este organismo internacional: se encuentra en el fondo de la tabla, en el lugar 36 en lectura, en el 36 en matemáticas y en el 36 también en ciencias.Así, en una escala de 200 a 800 México obtuvo 420 puntos en comparación con el promedio internacional de 487 en lectura; tuvo 409 en matemáticas en comparación con los 489 puntos de la OCDE, y 419 puntos contra los 489 que tuvieron los estudiantes de tercero de secundaria en ciencias en otros países."Además, en comparación con el promedio de la OCDE, una proporción menor de estudiantes en México se desempeñó en los niveles más altos de competencia (nivel 5 o 6) en al menos un área; al mismo tiempo, una proporción menor de estudiantes alcanzó un nivel mínimo de competencia (nivel 2 o superior) en las tres áreas", dice el reporte.La OCDE identificó: la ampliación de la cobertura, que el puntaje obtenido por los estudiantes mejoró en cada prueba que se aplicó y que 11% de los estudiantes más pobres a quienes se les aplicó la prueba lograron sobreponerse a esta circunstancia y se colocaron en los niveles 2 y 3 de la prueba.Persistió la desigualdad, puesto que elfue "un fuerte predictor" del rendimiento; a pesar de ello, algunos