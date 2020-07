México saldrá adelante: El mensaje de Kemonito para no temer al coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La situación cada vez se pone más tensa en el mundo en torno al coronavirus y es que esta pandemia nos tiene recluidos en una cuarentena de la cual no se sabe cuándo saldremos. Kemonito, uno de los personajes más queridos de los últimos días, lanzó un mensaje de aliento para ‘sobrevivir’ al coronavirus y es que espera que todo acabe pronto para seguir con nuestra vida cotidiana.



De acuerdo a información del diario ‘Marca’, Kemonito habló sobre lo que se vive hoy en día en el mundo. Sabe que el coronavirus es algo grave, un tema delicado pero recomendó seguir las indicaciones de higiene para que todo termine pronto; pasar el tiempo en familia, es una de sus mejores recomendaciones.



“Pienso en todas las familias, no es nada fácil y sobretodo los niños, pero si ponen atención y siguen a sus papás saldremos muy pronto adelante y nada de esto pasará ya. Disfruten de este tiempo, jueguen, convivan más que muchas cosas hay que platicar y verán que las cosas pasan suaves y tranquilas”, comentó Kemonito.



Aunado con esto, Kemonito confesó que si por él fuera ya hubiera terminado con el coronavirus pero sabe que no es posible. En su lugar recomendó a los jóvenes a ayudar en esta situación y es que si ellos siguen las normas de higiene, terminará más rápido la pandemia.



“Si fuera eso posible, me gustaría acabar con ese coronavirus. Aunque es posible con los jóvenes, que cuentan mucho si acatan las órdenes, yo creo que este México saldrá adelante“, comentó el ídolo de multitudes, Kemonito.