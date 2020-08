México se apuntala como el país de AL que más apoya la dinámica de trabajar en casa

Escuchar Nota

“En México ha sido fácil mantener reuniones (79%) y organizarse en el trabajo (61%) con los mayores porcentajes en la región. No obstante, la mayor dificultad es separar el trabajo de la atención familiar, con 26%”, indicó.

“Todavía se observa un área de oportunidad en la igualdad de la distribución del trabajo doméstico, debido a que 8% indicó que las tareas domésticas las llevaba a cabo solamente la mujer en comparación con 2% de los hombres”, señaló la directiva del CIMAD.

“Nuevamente, se presenta un área de oportunidad porque la madre apoya a los hijos en 12% de los casos comparativamente con 1% del padre”, subrayó.

México es el país de América Latina en el que el teletrabajo y lay donde las expectativas de continuar esta modalidad son más altas.Así lo señala la Encuesta regional 2020:, encabezada por la IAE Business School, la cual detalla que México destaca regionalmente en la evaluación y proyección del teletrabajo, debido a que aEl Estudio regional donde colaboraron eldel IPADE Business School de México, el Centro Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School de Argentina, el ISE Business School de Brasil, el IDE Business School de Ecuador y Barna Management School de República Dominicana, tuvo como objetivo conocer el impacto en la persona, en la familia y en las relaciones laborales el hecho de trabajar desde casa durante la pandemia del Covid-19.Durante la presentación del estudio, Yvette Mucharraz y Cano, directora del CIMAD, también señaló que en nuestro país ademásCabe destacar que. Esta variable lleva a reconsiderar cuáles son las condiciones ideales para el trabajo flexible, especialmente para el caso de las mujeres que tienen un rol activo en el cuidado de otras personas -niños, adultos mayores y enfermos-, en actividades como la escuela en casa y las labores domésticas.La encuesta reveló que antes de la pandemia solamente 34% trabajaba de manera remota en tiempo completo y 10% algunos días de la semana, mientras que durante la pandemia 68% de los mexicanos encuestados tienen esquemas de home-office a tiempo completo y 11% algunos días de la semana. También 26% de las personas mencionaron que es la primera vez que hacen home-office., 24% organizó esquemas de turnos mixtos donde se combina el trabajo remoto con el presencial, 4% trabaja normalmente y 3% suspendió sus actividades.Yvette Mucharraz destacó que el estudio refleja cómo ha sido la realidad del teletrabajo durante la crisis por el Covid-19. Resalta que 89% de las personas mencionan tener el equipamiento y 88% sentirse capacitadas para el home-office, sin embargoAsimismo, México destaca por tener 54% de personas que han tomado, siendo el porcentaje más alto de la región. No obstante, se recomienda reforzar el apoyo emocional con la nueva realidad familiar, porque solamente 42% señalan haber tenido este tipo de apoyo y es el porcentaje más bajo entre los cinco países participantes.En cuanto al desarrollo de competencias para habilitar el trabajo remoto, lason las competencias más desarrolladas en este periodo por los mexicanos. Sin embargo, explicó Yvette Mucharraz, la gestión del tiempo es donde se encuentra el mayor reto con 12% de personas indicando que no han podido desarrollarla. La confianza mutua destaca con 74%, siendo de los porcentajes más altos de la región.Sobre las labores domésticas, 44% las realizan entre la pareja, 27% incluyen a toda la familia, 14% cuentan con la colaboración de los hijos y 3% de adultos mayores.Finalmente, México es el país del estudio que presenta el menor porcentaje donde ambos padres apoyan en las actividades escolares (20%). No obstante, destaca que cuenta con el porcentaje más elevado donde los infantes hacen sus tareas de forma independiente (13%).