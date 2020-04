México se prepara para enfrentar el peor momento del Covid-19: AMLO

Escuchar Nota

"Nos estamos preparando para enfrentar la epidemia en el peor momento, esto es el contar con los hospitales, las camas, los equipos, para atender a enfermos".

El presidenteen el peor momento, con camas, hospitales, ventiladores, equipo médico para atender a los enfermos de gravedad.Durante su conferencia de prensa mañanera,, esa es la prioridad del gobierno en estos momentos; prepararnos para que no nos falten cama, ventiladores y podamos atender a los infectados graves".Detalló que, vamos bien en ese propósito".Por otra parte,"si no tenemos necesidad no salgamos de nuestras casas y que nos cuidemos".Con información de XEU