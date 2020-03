México se prepara para recibir a estrellas en los Spotify Awards

Escuchar Nota

"J Balvin, quien actualmente es el quinto artista más escuchado en Spotify a nivel mundial, Bad Bunny, en el número 24, o Karol G, con la posición 32 del ranking mundial y cuyo éxito más reciente, ´Tusa´, está en el primer lugar de los charts de Latinoamérica" ,estarán presentes, expresó la organización en un comunicado.

Disfruta aquí los primeros minutos de los #SpotifyAwards. Para ver el show completo visita https://t.co/gbNfblWG9Z https://t.co/S1KBclx8hz — Spotify Mexico (@SpotifyMexico) March 4, 2020

"Los fans tienen el poder… el Artista Banda más escuchado viene desde Sinaloa y es la @BANDA_MS. #SpotifyAwards " pic.twitter.com/vVayVpz8w8 — Spotify Mexico (@SpotifyMexico) March 5, 2020

de Ciudad de México, que premiarán a los artistas más escuchados y en los que se presentarán en vivo músicos nacionales e internacionales.Artistas internacionales de la talla deque se celebrará el jueves 5 de marzo en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.El, por lo que no podían dejar de estar presentes en esta celebración de la música de referencia mundial.Algunos de los invitados internacionales, como es el caso de Zion -del dúo Zion y Lennox-, quien preocupó a sus seguidores cuando Lennox pidió que orasen por su compañero musical en una foto en la que el primero aparecía acostado en una camilla de hospital.Pero pronto el propio Zion publicó un video en su perfil de Instagram explicando que lo que le había sucedido era que, debido a un desgaste físico, comenzó a sentirse muy mal durante el vuelo entre Costa Rica y México el pasado martes y acudió al hospital, donde revisaron primero que no fuese coronavirus.Por ello, aconsejó a sus seguidores a "tomar las cosas más con calma", aunque dijo que no van a parar de trabajar, pues junto a su compañero, Lennox, continuarán el 15 de mayo su gira de espectáculos "ICONIC Tour Twenty 20", por Estados Unidos, para celebrar sus 20 años de carrera.Por otra parte,La gala la presentarán Danna Paola, Luisito Comunica, Franco Escamilla, Ángela Aguilar y Aislinn Derbez.Los Spotify Awardsy estos datos también fueron utilizados para crear los nominados y las categorías premiadas, que van desde pop hasta rock, pasando por reggaetón, cumbia o música regional mexicana.