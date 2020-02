México se quedará sin agua si no combate el cambio climático

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Durante el Octavo Congreso Internacional de Sustentabilidad, celebrado en la Universidad Iberoamericana, participaron WRIMéxico y ClimateLatino, quienes, aseguraron que, el agua de México, será la más afectada con el cambio climático.



Según se ha analizado con modelos elaborados para predecir los efectos del cambio climático en México, realizados en el año 2019, las condiciones semiáridas del país mexicano vulneran el futuro del agua.



La falta de agua en México, quebrantará la biodiversidad y con ello se afectarán al menos a un millón de especies animales, en la cuales el hombre no está incluido, pues se adapta con facilidad.



México debe actuar rápido ante el cambio climático



Los expertos en cambio climático, aseguran que, en los años venideros, si el cambio climático no se combate, se hará más evidente la brecha entre pobres y ricos, dejando a los primeros en pésimas condiciones de supervivencia, provocando así, problemas sociales en todo México.



Es crucial que el gobierno mexicano invierta 24 millones de dólares, para evitar que 26 mil personas se vean afectadas por el cambio climático, pues, es necesario que las ciudades sean más eficientes.



Méxido, deberá cumplir al pie de la letra el Acuerdo que firmo en París para reducir la emisión de los gases que intensifican el efecto invernadero o los mexicanos lo lamentaremos a futuro.



¿Qué dicen los expertos del cambio climático?



Los expertos señalaron que, México ha tenido grandes aportaciones en temas jurídicos ambientales, pues, entiende la necesidad de frenar el cambio climático; sin embargo, no ha tenido las políticas públicas correctas, para hacer del cuidado ambiental una prioridad, pues, pese a la contaminación que generan los combustibles fósiles, insiste en ellos sin dar opción de un modelo más sustentable en términos ecológicos.



México, es un país con capacidad para generar energías limpias a través del mar, el aire y el sol, pero aún no se ha centrado en impulsarlas, y continúa aferrado al petróleo y al carbón.



Mencionaron que, aunque México tiene avances muy importantes en materia jurídica ambiental y es reconocido como un país que entiende el derecho ambiental, pero ha fallado su instrumentación y no se han diseñado las políticas públicas adecuadas para salir adelante en la transformación de su modelo económico hacia la sustentabilidad.