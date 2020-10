México seguirá apostando al multilateralismo frente a retos globales: Ebrard

Escuchar Nota

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que México seguirá apostando al multilateralismo y la colaboración entre las distintas instancias a fin de enfrentar retos globales, como hoy ocurre con la búsqueda de la vacuna para el Covid-19.“De hecho no hay ninguna posición política viable que plantee la no cooperación en lo que hace al Covid-19, llámese tratamientos, vacunas, más bien lo que vemos es lo contrario, el imperativo de la cooperación ya no como un ideal sino una solución posible de corto plazo”, afirmó.A través de un mensaje grabado, el canciller reconoció que la misma emergencia mundial de salud está provocando algunas otras tensiones por la recomposición del orden internacional en el que China y Estados Unidos forman dos bloques.“Ahora vamos a una circunstancia en el orden global en donde la emergencia de China como una economía muy importante, sino que compite con Estados Unidos nos plantea la pregunta de ¿podrá sobrevivir el orden multilateral y sus organizaciones a esa competencia, esa tensión en los próximos años y de ser un riesgo que puede hacer México para prepararse mejor en esa circunstancia de tensiones?”“Por un lado vamos a tener que involucrarnos en muchos conflictos en el mundo de difícil solución que pueden introducirnos tensión con nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos porque no necesariamente coincidimos ni tenemos los mismos puntos de vista o intereses, pero al mismo tiempo es una forma de facilitar que las tensiones se reduzcan o al menos que el orden internacional se fortalezca que es nuestro objetivo estratégico”.En el evento participaron, además, el escritor Juan Villoro; la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena y la subsecretaria para Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Martha Delgado.Con información de Excélsior