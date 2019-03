‘México será potencia económica’, responde AMLO a la OCDE

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la economía "va muy bien" y se dijo seguro de que México se va a convertir en una "potencia económica".En su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario respondió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) quien corrigió a la baja sus previsiones de crecimiento.Sostuvo que el país será una de las principales economías del mundo "porque tiene todo, tiene muchos recursos naturales, tiene un pueblo trabajador".Además, agregó, México tiene algo que le hacía falta, que impedía que creciera y progresara; "le faltaba un buen gobierno y ahora hay un buen gobierno", aunque eso "no les guste a nuestros adversarios".Reiteró que parte de la "tragedia" de la nación tenía que ver con los "malos" gobiernos y en particular la crisis se originó por la corrupción que permitida y auspiciada por las pasadas administraciones.Se dijo "confiado" de que si ya no hay corrupción tolerada por el gobierno, ahora va a "resurgir" México y se va a lograr "el resurgimiento del país".Como ejemplo, citó, los 4 mil millones de dólares que se destinaban para la compra de medicamentos del sector salud, y con todo eso "no hay medicinas" en los hospitales.Del total, 15 empresas "acaparaban" el 80 por ciento de las compras, lo que calificó como un "gran monopolio", pero "no solo en las medicinas, en todo".