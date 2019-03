México sería más responsable con mi papá: Colosio Riojas

"Me preocupa mucho que, más allá de las buenas intenciones del presidente, que no esté absolutamente nada abierto a cualquier forma de disidencia”, afirmó Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, así como diputado y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León, en entrevista para RMX con Gonzalo Oliveros.Con motivo del 25 aniversario del asesinato de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el 23 de marzo de 1994, cuando era el candidato del PRI a la Presidencia, Colosio Riojas expresó cómo cree que sería México si su papá hubiera gobernado, al decir que “me gustaría pensar que sería un país un poquito más responsable, en el ámbito de cada quien, de sus acciones”."Creo que mi padre tenía también la firme intención de hacer que cada quien dejara de confiar únicamente en una sola persona, y empezar a trabajar de manera colectiva para que no solamente la Presidencia, sino todos los órdenes de gobierno, todo el país, asumieran el férreo compromiso por la transparencia y por el trabajo hacia el desarrollo integral que debemos de tener”, agregó.Explicó que “al final del día los problemas de un país no se acaban con un solo presidente, los problemas siguen porque son parte de la condición humana. Y el problema aquí es que no hemos aprendido todavía a que las cosas no van a cambiar por arte de magia si no empezamos nosotros a cambiar primero, empezando por nuestra persona”.Respecto al ejercicio del poder por parte del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Colosio Riojas dijo que “lo que pasa es que ahorita todo lo que sea distinto a las últimas presidencias que hemos tenido, yo creo que pareciera que fuera, si no la única, la mejor alternativa. Pero eso no quiere decir que sí sea la mejor alternativa, porque por buena que sea la alternativa que tenemos actualmente no pueda mejorarse”.Puntualizó que “lo que sí debemos de reconocer con orgullo en el desarrollo de nuestro sistema político es el fortalecimiento que vivieron muchas instituciones, instituciones que ya no estaban controladas por unas cuantas personas que tenían los contrapesos suficientes. Y, la última institución que realmente necesitaba sufrir ese cambio era precisamente la Presidencia”."Yo recuerdo que hace 25 años todas las instituciones públicas estaban controladas por la orden presidencial y, sin embargo, el día de hoy pues ya ves a un Poder Judicial mucho más fortalecido; cuando existen los contrapesos genuinos en el Congreso de la Unión, también tienes ahí un Congreso genuino y no un Congreso palero como se da muchas veces en algunos estados de la República y actualmente muchas veces se ve también en el Congreso de la Unión. De eso se trata, por eso tenemos un sistema de división de poderes”, añadió.Expresó que “actualmente, si me preocupa mucho que más allá de las buenas intenciones del presidente, que no esté absolutamente nada abierto a cualquier forma de disidencia, de diferencia de opinión, de debate, de contraargumento. Y eso preocupa porque al final del día va en contra del espíritu de democracia”.