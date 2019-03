‘México sí atiende tema migratorio’, responde AMLO a Trump

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que su gobierno sí atiende el tema migratorio tras la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cerrar la frontera común y acusar a las autoridades vecinas de no hacer nada para frenar la migración."Se está atendiendo el tema, estamos insistiendo en que deben atenderse fundamentalmente las causas que originan la migración", dijo López Obrador en su habitual conferencia de prensa matutina.El mandatario dijo que su gobierno no quiere confrontarse con el de Trump y reiteró que para atender el fenómeno migratorio se deben crear oportunidades de empleo."Vamos a ayudar nosotros en todo lo que podamos, no queremos de ninguna manera confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos", dijo.Más temprano, Trump dijo en Twitter "México no está haciendo NADA para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país. Todo son conversaciones y no acción".La amenaza y la reacción de López Obrador viene después de que la secretaria de Gobernación (interior), Olga Sánchez Cordero, revelara a periodistas que se está formando una nueva caravana migrante en Honduras que podría alcanzar 20.000 personas."Estamos ya revisando y tenemos conocimiento de que se está formando una nueva caravana en Honduras, que la llaman la 'caravana madre' y que están pensando que puede ser de más de 20.000 personas", dijo Sánchez Cordero.El tema migratorio ha tensado la relación entre México y Estados Unidos desde que Trump estaba en campaña y generó enfrentamientos con el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).El gobierno de López Obrador ha sido más cauteloso y busca inversiones por unos 10.000 millones de dólares para impulsar el crecimiento en el sur de México y Centroamérica con el objetivo de frenar la migración ilegal.Este jueves, López Obrador reiteró esa idea y mencionó proyectos emblema de su gobierno como el Tren Maya, que recorrería el sureste del país, como detonadores de empleo."Pensamos que esa es la opción, que esa es la alternativa, respetamos la postura del presidente Trump y vamos a ayudar."Miles de migrantes ingresan a México cada año por la frontera sur y atraviesan todo el territorio hasta alcanzar Estados Unidos en busca de oportunidades de vida, pese a la duras condiciones del trayecto y la amenaza de grupos criminales que los secuestran o extorsionan.Actualmente, una caravana de unas 2.000 personas de países centroamericanos y del Caribe recorre el sur de México con el objetivo de llegar a Estados Unidos