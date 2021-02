México siempre será casa de Evo Morales: Mario Delgado

Escuchar Nota

Hermano @evoespueblo, en México siempre tendrás tu casa https://t.co/q6UG4fJTOT — Mario Delgado (@mario_delgado) February 14, 2021

Luego del reconocimiento que hizo ayeral presidente Andrés Manuel López Obrador, por considerar que le salvó la vida tras su salida deel líder de Morena, Mario Delgado, expresó que México siempre será la casa del expresidente sudamericano.en México siempre tendrás tu casa”, escribió esta mañana el dirigente nacional morenista.Ayer, en una entrevista que publicó la agencia de noticias EFE, Morales relató que tras su autoexilio por la crisis política de su país, a la llegada a México fue informado quebuscaba dividir al“Cuando llegué a México tuve una reunión con el canciller de México y en una reunión nos dijo (que)a la bancada del MAS. Estados Unidos no quiere que vuelva a Bolivia”, narró a la agencia noticiosa.Recordó que luego de una breve estancia en, pero a su regreso al país agradeció al presidente mexicano por la ayuda que le dio.“Vuelvo a México, me despedí telefónicamente del, agradecí todo lo que hizo por mí,, me cuidó, excelente atención, al siguiente día nos venimos a Argentina”, expresó Morales.