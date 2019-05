México sigue siendo un país de fosas: CNBP

México sigue siendo un país de fosas, reconoció la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Karla Quintana Osuna, en el marco de su informe por 100 días de labores.Señaló que a lo largo de este tiempo se han localizado al menos 222 fosas clandestinas en distintos estados donde se ha localizado restos de 337 cuerpos humanos que confirman el panorama que atraviesa nuestro país en cuanto a este fenómeno."México es un país de fosas, lo vemos todos los días. No hay día que no tengamos información sobre una nueva posible fosa y cuando digo nueva posible es porque aún no hay intervención de la Fiscalía, de las fiscalías respectivas, que no tengamos información sobre encontrar lugares con cocinas, con restos, con huesos”"Entonces México lo que nos muestra todos los días es que seguimos abriendo y abriendo fosas y por supuesto, esto lo han hecho las familias, nosotros ahora acompañando desde la Comisión Nacional de Búsqueda”, señaló la funcionaria.En conferencia de prensa, informó que en este periodo de tiempo se han recibido 481 reportes de familiares de personas que presuntamente se encuentran desparecidas. De ellas se han localizado 15 con vida y 4 muertas.Señaló que la cifra histórica de personas desparecidas en el país sigue siendo la que se reportó al final de la anterior administración, 40 mil 185, que es el registro que data de abril de 2018 y que no se ha actualizado, admitió."Los retos son titánicos como lo es la dimensión del problema. Tomar las medidas para encontrar a las miles de personas desaparecidas en México es nuestra obligación, pero sobre todo nuestra profunda convicción”, dijo.Luego de ofrecer este mismo Informe a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la titular de la CNBP explicó que la instancia inició operaciones con un presupuesto de 400 millones de pesos, la mitad de ellos para el subsidio de las comisiones estatales que deben entrar en operación. A la fecha van 20 y faltan 12, entre ellas la de la Ciudad de México.