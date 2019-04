México, sin brotes de sarampión ante emergencia en EU: SSa

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que hasta esta fecha no se han registrado casos importados de sarampión en el país, luego de la emergencia sanitaria que se declaró en Nueva York, Estados Unidos, por esta enfermedad.En entrevista durante el Informe de la Comisión de Alto Nivel “Salud Universal en el siglo XXI: 40 años de Alma–Ata”, dijo que no hay reporte sanitario de algún brote de sarampión en el territorio nacional, ni importado ni autóctono.“No tenemos caso alguno registrado por sarampión, por lo tanto, México sigue siendo un país que ha logrado eliminar el sarampión desde hace más de 10 años”, resaltó el funcionario de la Secretaría de Salud.No obstante, las autoridades sanitarias se mantienen en alerta por el riesgo de que lleguen casos importados no sólo de Nueva York, sino también de Venezuela, Brasil, Europa y otras partes de los Estados Unidos.México tiene una extensa comunicación y desplazamientos por vías principalmente aéreas, lo cual nos pone en un riesgo continuo de importación de casos, agregó.Comentó que de acuerdo a un análisis reciente del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la cobertura contra el sarampión en México es de 75 por ciento, cuando lo ideal es de 95 por ciento, y advirtió que una persona contagiada puede propagar el virus hasta en 50 más que no hayan sido vacunadas.Se han identificado al menos ocho estados con baja cobertura contra el sarampión, entre los cuales están Chiapas, Oaxaca y Veracruz.“En este momento lo que sí visualizamos es el riesgo potencial de reemergencia a partir de la importación de otros territorios, principalmente los focos de mayor preocupación”, indicó el subsecretario.Reiteró que se está realizando un esfuerzo por contar con las vacunas necesarias contra el sarampión, pues la administración pasada dejó un déficit de más de 700 mil vacunas que no fueron administradas, por lo que compraron más de 500 mil dosis que se aplicaron en la Primera Semana Nacional de Salud.