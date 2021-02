México sin registro de muertes por influenza en tiempo invernal 2020

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En un hecho inédito, desde hace al menos dos décadas, México no ha registrado una sola muerte por influenza en durante lo que va de la temporada invernal.



Hasta el momento, se han confirmado sólo dos casos positivos de la enfermedad.



Los dos casos fueron notificados desde diciembre de 2020 y durante enero no se ha registrado alguno más.



El año pasado, para estos momentos, por influenza 412 personas habían muerto, en 2019, 848; en 2018, 160; en 2017, 528, y en 2016, 703.



En los últimos 20 años, el más bajo registro de muertes ocurrió en 2013, con 60.



Respecto al número de casos de influenza, en 2020 se notificaron 6 mil 207; en 2019, 7 mil 467; en 2018, 3 mil 692; en 2017, 6 mil 371, y en 2016, 9 mil 641.



Esta temporada, en contraste, de acuerdo con el último reporte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, publicado el 5 de febrero, sólo se detectó un caso en la Ciudad de México entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre y otro en Tabasco entre el 20 y 26 de diciembre.



Datos de la Secretaría de Salud indican que incluso, al comparar el comportamiento de los casos notificados en el Sistema de Notificación Semanal de Casos Nuevos (SUAVE), durante de las temporadas de influenza 2019-2020 y 2020-2021 a la misma fecha de corte, en la actual temporada de influenza estacional se observa un decremento del 79.1 por ciento en los casos de infección respiratoria aguda (IRA) y un decremento del 40 por ciento en los casos de neumonía y bronconeumonía.



A mediados de enero, el subsecretario Hugo López-Gatell destacó la casi nula actividad de la influenza en el país.



En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el funcionario apuntó hacia un desplazamiento del nicho ecológico de la influenza en favor del virus SARS-CoV-2.



En este contexto, hasta ahora la denominada sindemia covid-19-influenza que se anticipaba previo a octubre no ha ocurrido.