México supera a Rusia, India y China en muertes por Covid-19

Escuchar Nota

"La población de Francia, de España, es menor a la de México, en el caso de España ellos tienen 46 millones de habitantes, nosotros tenemos 126 millones de habitantes", señaló López Obrador.



"Si vemos los fallecidos por millón de habitantes, pues en España desgraciadamente han muerto casi 3 más que (en) México", justificó.

"Al principio, la estrategia fue la identificación de casos y contactos; luego se dijo: 'sólo se le hace prueba a los que tengan enfermedad grave, no a sus contactos', entonces se deja correr la infección libremente, porque ¿a quién le importó la recomendación de 'quédense en casa'?.



"Lo que queda es implementar medidas que ahora sabemos que sí sirven, como el uso general de los cubrebocas", consideró Cervantes.

"Se puede todavía incrementar el número de pruebas para detectar tempranamente a las personas y a sus contactos", propuso.

, muy arriba de Rusia, con 70 muertes; India, con 14; y China, con tres.Entre los más poblados sólo superan a México:Por número total de decesos,, después de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e Italia.Ayer, el presidenteafirmó que en España han muerto tres veces más personas que en México por cada millón de habitantes.Desde Palacio Nacional, argumentó queLa tendencia creciente de muertes en el país por Covid-19 refleja un, coincidieron especialistas.Algunos factores que contribuyeron a esa situación, coincidieron, son la, los mensajes confusos a la población sobre medidas como el uso del cubrebocas, así como la subestimación de muertes.Malaquías Cervantes, experto en salud pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, consideró queEl infectólogo Alejandro Macías, ex comisionado nacional para la prevención y control de la, consideró que no hay un buen control de la pandemia de Covid-19.Julio Frenk, ex secretario de Salud, consideró que, pues existe el antecedente de que no funciona en ausencia de la vacuna.