México tendrá la recuperación económica más débil en América Latina, tras COVID-19: S&P

"Vemos recuperaciones más fuertes en economías como Chile y Perú, debido a que la combinación de políticas de contención de brotes virales más eficaces y respuestas económicas robustas ayudará a reparar más rápidamente el daño al mercado laboral y la dinámica de la inversión. Por el contrario, vemos una recuperación más débil en lugares como México donde las medidas de estímulo han sido limitadas y la debilidad económica precedió a la pandemia de COVID-19. Brasil y Colombia caen en el medio", dijo la agencia.



"Ambas situaciones presionarán significativamente las finanzas públicas a corto plazo. Hemos cambiado la perspectiva a negativa en el 46% de los estados mexicanos calificados y los municipios aún tienen una menor proporción de perspectivas negativas en sus calificaciones"; explicó.



México será el país enque tendrá la recuperación económica más débil después del impacto de la pandemia de COVID-19, dijo la calificadora Standard and Poor’s.Para Standard and Poor’s, la recesión económica que provocará la pandemia de COVID-19 en América Latina será más profunda si se compara con la caída que tuvo la región en la crisis económica de 2008 y 2009.Hasta el momento, la agencia espera una caída de 5% en la región en 2020, con una recuperación a 3.1% en 2021.En el caso de México, Standard and Poor’s prevé que el Producto Interno Bruto caiga 6.7% este año, con un repunte a 2.9% en 2021. Así, la firma espera que en 2022 y 2023 la economía mexicana tenga crecimientos de apenas 2.3 y 2%, respectivamente.Ante este entorno, la calificadora dijo que los gobiernos locales y regionales en México tendrán una conmoción combinada, ante el efecto de la pandemia de COVID-19 y los precios más bajos del petróleo.Así, México lidera en América latina con el mayor número de estados y municipios con perspectiva negativa en su calificación de deuda.