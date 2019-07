México, tercer país seguro en hechos: Muñoz Ledo

El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que la posición de México como tercer País seguro se consumó este lunes, con la promulgación de una ley estadounidense que limita el derecho al asilo.Durante una reunión de trabajo del subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga y las comisiones unidas de Asuntos Migratorios, Asuntos Frontera Norte y Asuntos Frontera Sur, Muñoz Ledo recordó que lo anterior sucedió a pesar de que la Cancillería aseguró en reuniones previas que México no aceptaría dicha posición."Hoy el señor Trump expidió una ley que prohíbe el asilo, así le llaman, a personas que hayan ingresado de otro País a México, este es un punto de debate importante que quisiera que se aclarara. Eso significa tercer país seguro, ya no de hecho sino de derecho y eso yo sí pido que responda la Cancillería, porque hace semanas, meses, nos dijeron aquí, en esta Cámara y en la Permanente que no aceptarían el principio de tercer país seguro. Hoy se consuma", advirtió.Este lunes, el Gobierno de Estados Unidos publicó una nueva normativa que prohíbe a los migrantes, incluidos niños, solicitar asilo en Estados Unidos si anteriormente atravesaron otro País.A nivel interno, Muñoz Ledo acusó que la Secretaría de Gobernación tiene procedimientos cancelarios y militarizados en la contención de migrantes, y comparó los centros de concentración nazi con los lugares donde las autoridades resguardan a los extranjeros que ingresan al País de forma irregular.El legislador dijo que personalmente ha solicitado a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no convertirse en "Olga, la carcelaria"."La Secretaría de Gobernación ha cambiado el rostro y todo del Instituto Nacional de Migración, había un extraordinario especialista, Tonatiuh Guillén, un extraordinario compañero de lucha, pero al que se le ha ordenado tener procedimientos carcelarios. Denuncio abiertamente que el enclave de la Secretaría de Gobernación tiene procedimientos carcelarios y ya militarizados en el tema de los migrantes", aseguró.El legislador recordó que el artículo 11 de la Constitución establece el derecho de toda persona a entrar a la República y a viajar por su territorio sin necesidad de pasaporte.El diputado de Morena dijo que la política migratoria de México se está inclinando en el sentido contrario al establecido por el precepto constitucional.Muñoz Ledo aseguró que los lugares en los que las autoridades mexicanas resguardan a los migrantes que transitan por el País se asemejan a los campos de concentración nazis."Tengo datos duros en el sentido del hacinamiento de los migrantes de los mexicanos, a veces en cuevas que están en redes ya, hay una foto de Auschwitz, el campo de concentración nazi y de los campos en que se están poniendo en México, esos son los hechos", afirmó.