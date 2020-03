México trabaja en tratamientos para Covid-19 a partir de fármacos contra lupus y malaria

Escuchar Nota

“Recomendamos que las terapias se prueben bajo ensayos clínicos aprobados éticamente para demostrar eficacia y seguridad”, de acuerdo con la OMS.



“Los chinos lo usan en ciertos casos de neumonías complicadas por Covid-19, porque ayuda a mejorar la respuesta, pero en combinación con otros antivirales y obviamente en protocolos clínicos muy establecidos y estrictos. No es como para autorecetarse. Es como si yo me recetara una quimioterapia, por el amor de Dios”.



—, informó Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.Las autoridades dejaron en claro que someterán a análisis, así como al Comité de Ética, cualquier ensayo clínico con estos dos tratamientos, considerando las dosis adecuadas, para evitar intoxicaciones, envenenamientos y afectaciones.La hidroxicloroquina, utilizada de manera equivocada, puede ser peligrosa, señaló. “No se trata de un medicamento inocuo, puede causar dolor de cabeza, mareos, pérdida del apetito, malestar estomacal, diarrea, vómitos, erupciones en la piel; asimismo se han documentado casos de personas con afecciones en la vista. Una sobredosis causa convulsiones, dificultad para respirar y hasta la muerte”, dijo.conocido comercialmente como Plaquénil. Escasea porque el 19 de marzo pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su uso puede ayudar a combatir el coronavirus., dice el otorrinolaringólogo Alejandro Jiménez, quien también explicó el riesgo de automedicarse el fármaco.Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, informó que a partir de hoy todas las actividades no esenciales del gobierno federal serán suspendidas como medida preventiva ante el coronavirus.“Hay actividades esenciales que no se pueden suspender, porque necesitamos hospitales, combustibles, energía eléctrica, servicio de limpia, seguridad pública.“Hay personas que trabajan en el gobierno que no pueden suspender, pero empezamos primero del todo y luego hacemos excepciones”, explicó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.