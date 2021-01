México violó tratado al revelar expediente de Cienfuegos; caso no fue inventado: EU

Escuchar Nota

"El Departamento de Justicia de Estados Unidos hace notar que los materiales dados a conocer a México hoy, muestran que el caso contra el general Cienfuegos, no fue, de hecho, fabricado. Esos materiales también muestran que la información recolectada contra el general Cienfuegos fue recolectada legalmente en los Estados Unidos".



"El Mencho, ese sí que se preocupe, le voy a rodear todo... Los mensajes por los que la DEA acusó a Cienfuegos



El Dcontra el general, ex secretario de Defensa Nacional, viola un tratado de asistencia legal y cuestiona si Estados Unidos puede continuar compartiendo información.En una declaración enviada a MILENIO, la dependencia estadunidense expresó también su profunda decepción por la decisión de México de cerrar el caso contra el ex secretario de la Defensa Nacional.Además,; señaló que el material publicado demuestra la solidez de las pruebas contra Salvador Cienfuegos.A través de redes sociales,, el cual consta de 751 páginas y tiene la leyenda "distribuido por orden judicial y no distribuir".El expediente fue compartido, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera al canciller Marcelo Ebrard hacer público el documento del caso del ex secretario de Defensa Nacional, quien fue exonerado por la FGR.En una carta dirigida al canciller Ebrard y firmada el 29 de octubre de 2020, Timothy J.Shea, administrador interino de la DEA, afirma que "entre tanto que Cienfuegos Zepeda ha sido acusado en los Estados Unidos por unos delitos relacionados con narcotráfico, él nunca fue el objetivo central de una investigación de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés)".La Fiscalía General de la República determinó no ejercer acción penal contra Salvador Cienfuegos, ex secretario de Defensa Nacional, luego de que fuera acusado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de delitos contra la salud y estar involucrado con grupos criminales en México.El Ministerio Público Federal llegó a la conclusión de que el general nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva por las autoridades norteamericanas, es decir, del cártel los Beltrán Leyva, y que tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos.De acuerdo con un comunicado de la dependencia, desde el año 2013, durante la administración gubernamental pasada en México, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América (DEA), inició sin el conocimiento y sin la colaboración de dicha administración mexicana, una investigación de delitos contra la salud, en donde se involucraba al entonces secretario de la Defensa Nacional, general de División Salvador Cienfuegos Zepeda., durante la administración de Donald Trump, sin haber tampoco informado a las autoridades mexicanas sobre el caso.Con información de Milenio