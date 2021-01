México violó tratado al revelar información sobre caso Cienfuegos: EU

Escuchar Nota

El Departamento de Justicia deadvirtió que la difusión de información confidencial compartida con México sobre la supuesta relación del generalcon el narcotráfico, pone en duda si el gobierno estadunidense mantendrá o no la colaboración con nuestro país para investigaciones de combate al crimen.Un portavoz delseñaló a El Sol de México que se encuentra decepcionado por la decisión del gobierno mexicano de publicar este viernes el documento que en más de 700 páginas expone las pruebas que sustentaban las acusaciones contra el exsecretario de la Defensa Nacional."El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está profundamente decepcionado por la decisión de México de publicar información compartida con México de manera confidencial. La publicación de dicha información viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre México y Estados Unidos", expuso.Además, las autoridades norteamericanas también se dijeron decepcionadas por la decisión de México de cerrar la investigación sobre Cienfuegos Zepeda. Asimismo, elafirmó que respalda plenamente la indagatoria y los cargos de narcotráfico atribuidos al exmando militar."Los materiales difundidos hoy por México muestran que el caso contra el general Cienfuegos, de hecho, no fue inventado. Esos materiales también muestran que la información en la que se basó para acusar al general Cienfuegos fue recopilada legalmente en los, de conformidad con una orden judicial apropiada de los Estados Unidos y en pleno respeto de la soberanía de México."Un gran jurado federal de Estados Unidos analizó ese material y otras pruebas y concluyó que los cargos penales contra Cienfuegos estaban respaldados por la evidencia ", explicó el portavoz a este diario.El archivo se publicó un día después de que la FGR exonerara al extitular de la Sedena en el mandato de Enrique Peña Nieto, detenido el 15 de octubre en Los Ángeles tras una investigación de laEl presidente Andrés Manuel López Obrador, quien gestionó su liberación en noviembre pasado, acusó en la mañana de este viernes a la DEA de "fabricar" los cargos contra el general y pidió publicar el expediente que Washington envió el 29 de octubre a la SRE."Les ofrecemos disculpas (a Estados Unidos) y ojalá comprendan, pero por encima de todo está la dignidad del Gobierno y la autoridad moral del presidente", declaró en su rueda de prensa matutina sobre la publicación de estos documentos.El expediente difundido por la SRE consta de 748 páginas, incluyendo las cartas de Timothy Shea, administrador interino del Departamento de Justicia estadounidense, al canciller mexicano Marcelo Ebrard.En su mayoría son mensajes de texto e imágenes que, presuntamente y de acuerdo con la DEA, Cienfuegos se intercambió con narcotraficantes.En la carta, el administrador del Departamento de Justicia explica que estas pruebas se usaron para elaborar cuatro cargos de asociación delictuosa para fabricar, distribuir e importar cocaína, metanfetamina, marihuana y heroína, además de lavado de dinero."No hubo interceptaciones electrónicas hechas en territorio nacional mexicano", afirma Shea en la misiva.El funcionario del Departamento de Justicia asegura que la DEA "no investigó a Cienfuegos como un objetivo principal y tampoco interceptó directamente sus comunicaciones".La DEA, argumenta Shea, se topó con el caso de Cienfuegos mientras investigaba a Juan Francisco Patrón Sánchez, narcotraficante conocido como el H2, y Daniel Isaac Silva Gárate, el H9, quienes operaban en Nayarit."Él (Cienfuegos) fue acusado como un coconspirador después de haber sido identificado personalmente en las pruebas interceptadas que se desarrollaron en contra de Silva Gárate y Patrón Sánchez", sostiene el texto.Las pruebas de laafirman que en los mensajes de texto se identificaba a Cienfuegos como Padrino y Zepeda, su segundo apellido.En la evidencia también incluyen presuntas capturas de pantalla de "comunicaciones" de Cienfuegos sobre "unas reuniones de la DEA con sus homólogos mexicanos" acerca de investigaciones en contra de"Las interceptaciones electrónicas del fuero federal revelaron también el papel que desempeñaba Cienfuegos Zepeda al restringir operativos militares en Nayarit con la finalidad de proteger las operaciones de Patrón Sánchez", asevera el funcionario del Departamento de Justicia.Al desestimar los cargos, el Gobierno mexicano ha sostenido que un narcotraficante se hizo pasar por Cienfuegos en los mensajes y que la evidencia es meramente circunstancial.