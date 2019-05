México vive la peor crisis de seguridad desde la Revolución: Durazo

México vive una situación de emergencia en materia de inseguridad, no registrada desde la época de la Revolución Mexicana, que en gran parte es resultado de la corrupción de los cuerpos de seguridad, reconoció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.El funcionario dijo que durante muchos años, funcionarios han amparado y protegido a grupos delictivos, hecho que ha generado la crisis que actualmente se vive."Esta situación que vivimos tiene que ver con asumir el compromiso que nos lleve a combatir a fondo también a la corrupción y las desviaciones en los cuerpos de seguridad en todos los niveles", manifestó.Agregó que "por muchos años, la violencia y criminalidad se han sustentado en la desviación de funcionarios, que amparan y protegen a grupos y conductas delictivas, y el resultado ha sido la más grave crisis de violencia que ha vivido nuestro país, acaso desde la Revolución Mexicana”.En este marco, el funcionario federal señaló que la lucha contra la inseguridad y la delincuencia no admite mezquindades ni regateos, mucho menos el cálculo político a la hora de concertar acciones."Vivimos un tiempo de emergencia, para el que es fundamental la unidad, la inseguridad no es un asunto de hoy ni de ayer, es el resultado de una acumulación de años que llevará tiempo corregir, pero en cuya solución estamos empeñados al 100 por ciento, sin perder un minuto", dijo.Al poner en marcha, junto al gobernador Silvano Aureoles, la segunda fase del Operativo Integral de Seguridad en la región de la Tierra Caliente, el funcionario federal puntualizó que no hay pretexto político o ideológico que pueda anteponerse a la responsabilidad de la institución, para garantizar la seguridad y poner fin a la impunidad."La lucha contra la delincuencia es un asunto de Estado y como tal, requiere de la suma y voluntad política de todos”, expuso.En este marco, Durazo anunció el despliegue, a partir del próximo mes de julio, de un total de cuatro mil 50 elementos en todo el territorio michoacano, el cual fue dividido en nueve regiones que se afinarán para que coincidan con la acción estatal y se pueda trabajar en conjunto."Serán un total de cuatro mil 50 efectivos que se desplegarán paulatinamente en las distintas regiones de Michoacán, para venir a acompañar la iniciativa del gobernador y garantizar cuanto antes estándares razonables de seguridad y estabilidad”, manifestó.Enfatizó que la Guardia Nacional será insuficiente si las corporaciones de seguridad estatal y municipal no se capacitan e incrementan su estado de fuerza."Todo en conjunto es imprescindible para la seguridad”, por ello, dijo, si bien los gobiernos municipal, estatal y federal tenemos origen distinto, nada puede esgrimirse como obstáculo para responder demanda ciudadana de garantizar la seguridad", señaló.En el evento, realizado en la plaza principal de Apatzingán, estuvieron los secretarios de la Marina, José Rafael Ojeda, y de la Defensa Nacional, Luis C. Sandoval, quienes apoyaron la postura de Alfonso Durazo sobre el trabajo conjunto.El secretario de Seguridad dio a conocer que será el próximo julio cuando el Gobierno federal de a conocer el nuevo modelo nacional de Policía.Dijo que se hará en un evento al que serán convocados todos los gobernadores del país."El modelo nacional de Policía que estamos diseñando, tiene como objetivo la coordinación, armonización y suma de esfuerzos y recursos. Buscamos que las corporaciones policiales asuman funciones de una forma convergente, al priorizar la coordinación”, adelantó.