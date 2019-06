México vs Ecuador: último ensayo para Copas Oro y América

Con el inminente inicio de la Copa Oro y la Copa América, el argentino Gerardo Martino y el colombiano Hernán Darío Gómez realizarán sus últimos ensayos al frente, respectivamente, de México y Ecuador el domingo, cuando se enfrenten en partido de preparación en la ciudad de Arlington, Estados Unidos.Ambas selecciones vienen de una práctica anterior ante el mismo rival: Venezuela. Los ecuatorianos, al mando del ‘Bolillo’ Gómez, tramitaron un empate 1-1.Por su lado, los mexicanos se impusieron 3-1 en un partido que no dejó conforme al ‘Tata’ Martino.“Jugamos muy bien desde nuestro arco hasta tres cuartos de cancha rival, pero nos faltó intensidad y decisión para ir a buscar situaciones de gol”, comentó Martino.En su gestión como seleccionador de México, desde inicios de 2019, Martino lleva tres partidos, todos ganados ante rivales de Sudamérica con un esquema fijo de 4-3-3.Para este partido ante Ecuador, el ‘Tata’ aseguró que no cambiará ni el dibujo táctico ni la actitud ofensiva.“El rival que nos toque no amerita que nosotros cambiemos la forma de jugar, el ritmo de partido y la intensidad”, apuntó el entrenador argentino. “Nuestra aspiración es prescindir totalmente del rival”.Ya con su nómina de 23 jugadores definida para la Copa Oro, Martino tendrá que esperar la recuperación del medio escudo Edson Álvarez y, ante la falta de extremos, habilitar algún volante, tal como lo hizo con Rodolfo Pizarro ante Venezuela.En los días previos al compromiso, Gómez elogió a México y a Martino. De los seleccionados aztecas apuntó que son futbolistas modernos y dinámicos que manejan bien los dos perfiles; del ‘Tata’ señaló que su presencia le dará prestigio a la Copa Oro, aunque lamentó que no esté en la Copa América.“Estamos con el equipo completo de cara al amistoso contra México, del que se pueden sacar mejores conclusiones porque es un equipo que tiene buena técnica, que elabora mucho su fútbol”, analizó Gómez, quien dirige a Ecuador desde julio de 2018.El ‘Bolillo’ tratará de sacar un triunfo ante México, un rival que se le complica en demasía. De las 16 veces que ha enfrentado al ‘Tri’ dirigiendo a Colombia, Guatemala y Panamá , el colombiano tiene 11 derrotas, cuatro empates y solo una victoriaSu único triunfo contra México data del 17 de octubre de 2007, cuando Guatemala se impuso 3-2 en un partido amistoso.El partido se jugará a partir de las 18H00 locales (23H00 GMT) en el estadio AT&T, que tiene capacidad para 80 mil espectadores.Después de este ensayo, ambas selecciones quedarán a la espera de su presentación en las Copas de sus respectivas Confederaciones. México enfrentará a Cuba el sábado 15 de junio y Ecuador se medirá con Uruguay el domingo 16.Probables alineaciones:México: Guillermo Ochoa, Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Jonathan dos Santos, Andrés Guardado, Luis Montes, Roberto Alvarado, Rodolfo Pizarro, Raúl Jiménez. DT Gerardo Martino.Ecuador: Maximo Banguera, José Quintero, Yerri Mina, Robert Arboleda, Béder Caicedo, Jhegson Méndez, Carlos Gruezo, Jefferson Intriago, Renato Ibarra, Ayrton Preciado, Enner Valencia. DT Hernán Darío Gómez.