México y Alemania rechazan vía militar en caso Venezuela

México y Alemania condenaron los posicionamientos de apoyar una intervención militar en Venezuela.Durante su visita de trabajo por México, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Mass, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, intercambiaron puntos de vista sobre la crisis venezolana, coincidiendo en que se debe llegar a una solución pacífica y democrática.Marcelo Ebrard manifestó que escoger la opción de intervención militar sería un grave desastre y un error.“México condena cualquier intento de intervención militar en Venezuela o en cualquier otro país de América Latina, sería un gran desastre y un gran error si esto ocurre”, manifestó durante una rueda de prensa en la cancillería mexicana.Mientras que el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Mass, puntualizó que los conflictos que se resuelven por medios militares no son conflictos resueltos sino aplazados.“Estamos preocupados por la situación dramática que viven los ciudadanos venezolanos. Ambos países coincidimos en que solo puede haber una solución pacífica por la vía política que no haya violencia ni intervención militar. Alemania abre las puertas al diálogo y urge a una solución pronta para acabar con la crisis humanitaria”, dijo Ebrard.El ministro alemán agregó que como medida de presión para encontrar el diálogo político, la Unión Europea contempla la posibilidad de imponer sanciones más fuertes.Ebrard reiteró que la posición de México respecto a Venezuela quedó establecida desde que se propuso el Mecanismo de Montevideo, pues la propuesta apoya el diálogo entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro para evitar la violencia, el derramamiento de sangre y el atropello a los derechos humanos.“A través del Mecanismo de Montevideo pensamos que si podemos acercar a ambas partes si desean hacerlo. Lo acontecido en estos días demuestra que es indispensable y urgente el diálogo, creemos que la mejor estrategia es llegar a un acuerdo”, destacó.Ambos ministros recordaron que la decisión de llegar a una resolución pertenece solamente de los venezolanos y no de otro país.“La decisión sobre el futuro de Venezuela depende solo de los venezolanos, no de otros países, todos podemos contribuir en algún grado pero es una decisión de los venezolanos. Cada país tiene que tomar su decisión nosotros apoyamos el principio de no intervención. Se necesita un diálogo y México es un lugar donde ambas partes se pueden unir”, concluyó Ebrard.