MéxicoSinCerveza: una emergencia nacional que golpea la economía

Ciudad de México.- Grupo Modelo anunció que detendrá sus producciones como respuesta a las medidas impuestas por el Gobierno Federal en torno a la emergencia sanitaria, dando el inicio a una serie de afectaciones laborales que van desde agricultores, vendedores, restaurantes y puntos de venta que detonarán un problema en la economía del país.



A pesar de que el gobierno de México aseguró que no entraría en vigor la Ley Seca a causa del COVID, la realidad es que los representantes más importantes de la industria cervecera de nuestro país, Grupo Modelo y Heineken no tendrán más remedio que entrar en paro de actividades, debido a la emergencia sanitaria, pues el mismo Gobierno Federal determinó que sólo podrán seguir operando empresas e instituciones cuyas actividades sean esenciales, dentro de las cuales no figuran la elaboración de bebidas alcohólicas.



Dicho esto, el paro de las cerveceras podría traer consecuencias fulminantes para cientos de familias que laboran en una de las industrias más icónicas del país, pues no solo se trata de aquellos que ejercen en las plantas cerveceras, sino que el impacto llegará en mayor medida a los agricultores, abarroteros, restaurantes y todos aquellos que dependen de esta fuente de ingresos, desatando una auténtica emergencia nacional, de la cual no se tiene certeza si México podría levantarse.