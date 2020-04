Mezcla Prince Royce bachata con urbano

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Al ritmo de su tradicional bachata y con un ligero toque de urbano, Prince Royce se atrevió a mostrar un lado musical distinto al que ha acostumbrado a sus fans en esta última década.



Contando con las colaboraciones de Wisin & Yandel, Zion & Lennox, Maluma y Manuel Turizo, el cantante estadunidense lanzó su álbum doble, titulado Alter Ego.



“Es algo más urbano y pop. Creo que ahí es justo donde se puede ver la otra versión de Prince Royce, porque mi concepto era darle diferentes colores, sabores y sonidos a mis fans.



“Sabemos que el urbano está conquistando, pero la bachata también tiene su lugar. Me divertí mucho porque pude cambiar un poco mi voz y mi estilo”, expresó respecto a Enigma, uno de los discos de su álbum.



Su sexta producción de estudio, la cual también aborda diversos géneros como R&B, pop y rap, se conforma también por una segunda placa, llamada Génesis.



Con esta última, el cantautor, de ascendencia dominicana, rinde homenaje a sus raíces musicales.







“Está enfocado en la casa donde surgieron mis canciones con las que me di a conocer, porque para mí ese sigue siendo un momento especial.



“Me encuentro de nuevo con esa energía y me pone muy feliz”, dijo Royce en entrevista.



Sin embargo, a causa de la pandemia del Covid-19, el artista tuvo que cancelar las más de 40 fechas de su Alter Ego Tour que tenía agendadas para este año en Estados Unidos.



Una situación que desanimó al cantante, pero que gracias a sus fans ha logrado superar.



“Creo que los fans han recibido positivamente mi proyecto y eso me inspira mucho a seguir. Son dos versiones de Prince que me alegra que le vaya tan bien”, puntualizó.



El cantante tiene planeado reactivar su gira el próximo año, pues destacó que la prioridad ahorita es la salud de todas las personas en el mundo.



“No sabemos qué va a pasar con todo esto, espero pronto poder regresar, pero ahora lo más importante es la salud de la gente, ¡tenemos que cuidarnos!



“Todos hemos sido afectados, no sólo los que estamos en la música... Tenemos que apoyarnos todos”.



Royce aprovecha su tiempo libre para componer nueva música, tocar el piano y disfrutar a su familia.