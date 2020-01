Mhoni Vidente asegura que Alejandro Fernández saldrá del clóset

“Este año uno de los nietos, de los hijos, de los hermanos, sale del clóset”, dijo la cubana.



“Los rusos ya no lo quieren, pero él tiene toda la fuerza y el poder, seguirá adelante queriendo dominar el mundo: Cuba, Nicaragua, Venezuela, Argentina, y México; pero los iluminados lo van a detener. Pero él provoca la tercera guerra mundial, señores”.



reveló el 4 de enero quesaldrá del clóset este 2020 en el programa Con Permiso conAdemás indicó que ve algo “malito” a Vicente Fernández.Agregó que este año no habrá sismos y que el más fuerte será de 6.5 pero que no pasará nada grave.Además visualizó que Donald Trump no ganará las elecciones. Predijo que el nuevo presidente de los Estados Unidos saldrá de Nueva York o de California.La semana pasada Mhoni Vidente causó alarma en las redes sociales al decir que ocurrirá una tercera guerra mundial.y señaló específicamente al presidente ruso Vladimir Putin, de querer interferir en América Latina.