Mhoni Vidente se muestra sin nada de ropa y enciende las redes

No hay duda alguna de quese ha ganado el cariño del público debido a su carisma y el trato que da tanto a sus seguidores como a sus fanáticos. Gran parte de su fama la alcanzaría luego de “acertar” que habría terremotos en México y Venezuela.Aunque ya no se encuentra más en el programa Hoy, la famosa se las ha arreglado para hablar de los astros y de los horóscopos mediante su cuenta oficial de Instagram, la cual además utiliza para mostrarse al mundo tal como nació.La astróloga sorprendió a seguidores luego de que compartiera en sus historias una fotografía en la que aparecía completamente desnuda, de no ser por unos emojis que cubrían sus pechos. “Antes de dormir, amigos”, escribió Mhoni.Cabe señalar que recientemente su nombre estuvo en boca de todos luego deque se informara su salida del programa Hoy.Durante una entrevista radiofónica con Javier Alatorre, se confirmó que Magda Rodríguez, productora del programa, "le dio las gracias", a pesar de que su contrato terminaba en diciembre.